Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

Ujumine
"Spordiaasta tähed 2025" gala Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Ujumine

"Spordiaasta tähed 2025" galal pälvis Eestimaa spordihing 2025 tunnustuse ujumise eestvedaja Tõnu Meijel.

Elutööpreemia laureaat Meijel püstitas ise ujujana 13 Eesti rekordit, hiljem on ta olnud Eesti ujumiskoondise peatreener ja siinse ujumiselu eestvedaja. "Mu hing ei saa enne rahu, kui kopp lüüakse maha, et Lasnamäel algaksid kauaoodatud olümpiaujula ehitustööd," sõnas Meijel pühapäeval auhinda vastu võttes.

Aasta veteransportlase tiitli sai allveeujuja Eili Paap. Aasta parasportlasteks valiti parakurlingumängija Kätlin Riidebach ja kolmekordne kurtide olümpiavõitja kergejõustikus Tanel Visnap.

Sel aastal anti esmakordselt auhinnagalal välja ka Terve Eesti eest! liikumisauhinnad. Liikumisauhinnad tunnustavad ettevõtmisi ja organisatsioone, kes on aidanud kasvatada liikumisrõõmu ja aktiivsust erinevates sihtrühmades.

Auhindu jagati kolmes kategoorias:

Lapsed liikuma 2025 – tunnustus lastele ja noortele suunatud algatusele, mis on suurendanud nende liikumisaktiivsust – spordiäpp Fitsphere
Liikumissõber 2025 – tunnustus organisatsioonile, kes on edendanud töötajate liikumisharjumusi – Mainor AS
Liikumistegu 2025 – tunnustus silmapaistvale ja mõjukale liikumisalgatusele või -sündmusele – Kopli Sörk
Lisaks valisid maakondlike spordiliitude esindajad välja Eestimaa spordiklubi, mille auhinna võitis 35. tegutsemisaastat tähistav võimlemisklubi Rütmika.

Pidulikul auhinnagalal kuulutati välja ka Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali 2025. aasta aastapreemiate laureaadid. Aastapreemia pälvisid seitse spordivaldkonnas tegutsevat inimest ja organisatsiooni:

Epp Mäe – karjääri lõpetanud maadleja
Natalja Inno ja Kadri Jukk – iluvõimlemise EMi korraldajad
Heiko Rannula – treenerina Poola meister korvpallis
Arvi Anton – Liikumise edendaja
Pekka Laidinen – Lauatennisekantsi rajaja
Robert Peets ja Karin Benksohn – Tallinna spordipealinna eestvedajad
Toomas Klasen – Nõmme Spordikeskuse hing

Aasta sportlase hääletusel osales 49 spordiajakirjanikku, 69 spordiorganisatsiooni ja 135 428 rahvahääletajat.

Toimetaja: Anders Nõmm

