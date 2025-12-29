X!

Esmakordselt välja antud aasta liikumisteo auhinna teenis Kopli Sörk

Tervisesport
Kopli Sörk eestvedajad
Kopli Sörk eestvedajad Autor/allikas: Karli Saul
Tervisesport

Pühapäeval anti "Spordiaasta tähed 2025" galal Alexela kontserdimajas esmakordselt üle ka liikumisauhinnad. Tunnustuse pälvisid Kopli Sörk, AS Mainor ja FitSphere rakendus.

Liikumisauhindu annab välja SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus, et tunnustada inimesi, organisatsioone ja algatusi, kes innustavad eri vanuses inimesi rohkem liikuma ning aitavad kujundada tervemat ja aktiivsemat ühiskonda.

Kompetentsikeskuse juhatuse liige Maiu Merihein sõnas, et liikumisauhindadele esitati kokku 115 kandidaati. "Sedavõrd suur kandidaatide hulk näitab, kui palju pühendunud eestvedajaid meil üle Eesti tegutseb. Eriti aktiivselt võtsid üleskutsest osa kohalikud omavalitsused, kes esitasid rohkelt inspireerivaid kandidaate," ütles Merihein. Ta lisas, et auhinna saajad on tõelised teerajajaid, kelle töö mõju ulatub kaugemale üksikutest projektidest ning aitab kujundada liikumist väärtustavat mõtteviisi.

Liikumisauhindu anti välja kolmes kategoorias. "Lapsed liikuma 2025" liikumisauhinna pälvis füüsilist aktiivsust monitooriv rakendus FitSphere. FitSphere meeskond korraldab juba kuuendat aastat üle-eestilist sammuväljakutset haridusasutustele. Tänavuses sammurallis osales 208 haridusasutust ja 980 klassi koos õpetajatega, kogudes üle 1,1 miljardi sammu. Meriheina sõnul aitavad FitSphere'i loodud kaasavad ja mängulised lahendused kujundada liikumisharjumusi juba varajases eas ning nende mõju ulatub kaugele.

"Liikumissõber 2025" tunnustuse sai AS Mainor, kes on Ülemiste City 18 000 inimese liikumisaktiivsuse edendamisel teinud järjepidevat ja mitmekülgset tööd, luues liikumisväljakutseid, sporditaristu ja kogukonnaüritusi ning toetades nii füüsilist kui ka vaimset tervist. "Mainor ja Ülemiste City on eeskujuks, kuidas süsteemne ja läbimõeldud lähenemine aitab kujundada liikuvamat, tervemat ja sidusamat kogukonda," rääkis žürii tööd juhtinud Merihein. 

"Liikumistegu 2025" auhinna pälvis kogukondliku algatuse Kopli Sörk eestvedajad. Kahe naabri ideest kasvas vähem kui aastaga üle-eestiline sörgiliikumine, mis ühendab tänaseks enam kui 20 kogukonda Tallinnast Kuressaarde ning Tartust Jõhvini. Sörkide lihtne põhimõte – sama koht, sama aeg, tasuta ja ilma registreerimiseta – on muutnud liikumise kättesaadavaks kõigile ning toonud iganädalaselt liikuma tuhandeid inimesi. 

Liikumisauhinna kandidaate sai esitada kuni 17. novembrini. Esitatud kandidaate hindas ekspertidest koosnev žürii, kuhu kuulusid Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli Liikumislabori, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse esindajad.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

#harjutatargalt

#liigukaasa

sport.err.ee uudised

12:20

Esmakordselt välja antud aasta liikumisteo auhinna teenis Kopli Sörk

11:47

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

11:11

Endine noortekoondislane sai taas raske põlvevigastuse: ma arvan, et see on lõpp

10:14

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

09:45

Leonard viskas 55 punkti ja aitas Clippersi neljanda järjestikuse võiduni

09:19

Jefimova: ma ei tea, mis tegusid hakkame tegema, kui olümpiaujula tuleb!

08:55

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

08:20

Eestimaa spordihinge auhinna pälvis ujumise eestvedaja Tõnu Meijel

00:50

Rahvahääletus: Jefimova võitis mäekõrguse eduga

00:14

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

28.12

Hermet korvpallikoondise aastast: kirss tordile jäi panemata

28.12

Alaliit loodab OM-ile saata üheksa murdmaasuusatajat

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

28.12

ETV spordisaade, 28. detsember

28.12

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

28.12

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

28.12

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

28.12

Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

28.12

Legendaarne raadiohääl Erik Lillo nimetati Eesti Spordi Kuulsuste Halli

28.12

Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach

28.12

Aasta meesparasportlase tiitli pälvis Tanel Visnap

28.12

Mosambiik lõpetas Rahvuste karikaturniiril 40 aastat kestnud võiduootuse

28.12

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

28.12

Nii Aigro kui Vagul pääsesid Nelja hüppemäe turneel lõppvõistlusele

loetumad uudised

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

00:14

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

28.12

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

28.12

Paadiõnnetuses hukkusid Valencia jalgpallitreener ja tema kolm pereliiget

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

28.12

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud Uuendatud

28.12

Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo