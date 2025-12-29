Esmakordselt välja antud aasta liikumisteo auhinna teenis Kopli Sörk

Pühapäeval anti "Spordiaasta tähed 2025" galal Alexela kontserdimajas esmakordselt üle ka liikumisauhinnad. Tunnustuse pälvisid Kopli Sörk, AS Mainor ja FitSphere rakendus.

Liikumisauhindu annab välja SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus, et tunnustada inimesi, organisatsioone ja algatusi, kes innustavad eri vanuses inimesi rohkem liikuma ning aitavad kujundada tervemat ja aktiivsemat ühiskonda.

Kompetentsikeskuse juhatuse liige Maiu Merihein sõnas, et liikumisauhindadele esitati kokku 115 kandidaati. "Sedavõrd suur kandidaatide hulk näitab, kui palju pühendunud eestvedajaid meil üle Eesti tegutseb. Eriti aktiivselt võtsid üleskutsest osa kohalikud omavalitsused, kes esitasid rohkelt inspireerivaid kandidaate," ütles Merihein. Ta lisas, et auhinna saajad on tõelised teerajajaid, kelle töö mõju ulatub kaugemale üksikutest projektidest ning aitab kujundada liikumist väärtustavat mõtteviisi.

Liikumisauhindu anti välja kolmes kategoorias. "Lapsed liikuma 2025" liikumisauhinna pälvis füüsilist aktiivsust monitooriv rakendus FitSphere. FitSphere meeskond korraldab juba kuuendat aastat üle-eestilist sammuväljakutset haridusasutustele. Tänavuses sammurallis osales 208 haridusasutust ja 980 klassi koos õpetajatega, kogudes üle 1,1 miljardi sammu. Meriheina sõnul aitavad FitSphere'i loodud kaasavad ja mängulised lahendused kujundada liikumisharjumusi juba varajases eas ning nende mõju ulatub kaugele.

"Liikumissõber 2025" tunnustuse sai AS Mainor, kes on Ülemiste City 18 000 inimese liikumisaktiivsuse edendamisel teinud järjepidevat ja mitmekülgset tööd, luues liikumisväljakutseid, sporditaristu ja kogukonnaüritusi ning toetades nii füüsilist kui ka vaimset tervist. "Mainor ja Ülemiste City on eeskujuks, kuidas süsteemne ja läbimõeldud lähenemine aitab kujundada liikuvamat, tervemat ja sidusamat kogukonda," rääkis žürii tööd juhtinud Merihein.

"Liikumistegu 2025" auhinna pälvis kogukondliku algatuse Kopli Sörk eestvedajad. Kahe naabri ideest kasvas vähem kui aastaga üle-eestiline sörgiliikumine, mis ühendab tänaseks enam kui 20 kogukonda Tallinnast Kuressaarde ning Tartust Jõhvini. Sörkide lihtne põhimõte – sama koht, sama aeg, tasuta ja ilma registreerimiseta – on muutnud liikumise kättesaadavaks kõigile ning toonud iganädalaselt liikuma tuhandeid inimesi.

Liikumisauhinna kandidaate sai esitada kuni 17. novembrini. Esitatud kandidaate hindas ekspertidest koosnev žürii, kuhu kuulusid Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli Liikumislabori, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse esindajad.