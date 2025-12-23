X!

Kalev/Cramo lõpetas aasta kindla koduvõiduga

Korvpall
BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Korvpall

BC Kalev/Cramo alistas korvpalli Eesti-Läti liigas kodus Valmiera Glass Via 99:87 (25:18, 24:14, 30:27, 20:28) ja kirjutas tabelisse kolmemängulise kaotusteseeria järel teise võidu.

Kalev/Cramo kontrollis mängu kindlalt ja suurema osa ajast oli nende edu kahekohaline. Veel viimase perioodi alguses juhtis kodumeeskond paarikümne silmaga (81:61).

Kregor Hermet tõi võitjatele 24 punkti, Thomas Rutherford lisas 16, Hugo Toom 14 ja Severi Kaukiainen 13 silma. Märt Rosenthali nimele jäi kaheksa resultatiivset söötu. Valmiera parim Rinalds Malmanis panustas 20 punkti ja 11 lauapalliga.

Kamba peale 23 tulemuslikku söötu jaganud Kalev/Cramo läheb jõulupausile kaheksa võidu ja viie kaotusega. Valmiera võiduprotsent on pea sama - nad on üheksa võidu ja kuue kaotusega Eesti meistermeeskonna järel tabelis seitsmendad.

Käimasoleva aastanumbri sees peetakse Eesti-Läti liigas veel neli mängu: 27. detsembril pallivad Riia VEF - Keila Coolbet, Pärnu Transcom - Keila KK ja Riia Zelli - Tartu Ülikool Maks & Moorits ning 30. detsembril Tartu Ülikool Maks & Moorits - Viimsi.

Toimetaja: Siim Boikov

