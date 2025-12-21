Rae kaitses karikat geimigi loovutamata

Kui esimene geim oli algusest peale ühepoolne, siis teises geimis jätkus võrdset mängu seisuni 13:13. Siis sai Rae kaheksa punkti järjest ja sellega oli geimi saatus otsustatud.

Kolmas geim möödus alguses samuti tasavägiselt, aga geimi teises pooles sai Rae paaril korral neljaga peale (19:15, 21:17). Viimsi jõudis veel viigini 21:21 ja 22:22, aga kolm viimast punkti kuulusid Raele.

Rae rünnak oli 39 ja vastuvõtt 27 protsenti, blokist teeniti seitse ja servilt üheksa punkti. Viimsi vastavad näitajad olid 27 ja 21 protsenti, neli ja seitse punkti.

Silvia Pertens ja Kristel Allorg tõid võitjale 12 punkti (vastavalt +7 ja +6), kaotajate parim oli samuti 12 punktiga Ave Kuusk (+6).

Rae Spordikool/Viaston tuli Eesti karikavõitjaks teist korda järjest. Aasta eest alistati finaalis TalTech/Macta Beauty võistkond.