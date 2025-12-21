X!

Asi tegi Belgia kõrgliigas hooaja parima etteaste

Korvpall
Anna Gret Asi
Anna Gret Asi Autor/allikas: Faycal/Royal Castors Braine
Korvpall

Eesti naiste korvpallikoondise tagamängija Anna Gret Asi tegi Belgia kõrgliigas hooaja kõige resultatiivsema esituse, kui kerkis Braine Castorsi võidumängus üleplatsinaiseks. Kristian Kullamäe ja Rait-Riivo Laane pidid laupäeval kaotusega leppima.

Braine teenis võõrsil suure võidu, kui alistas Donza lausa 80:48 (26:16, 23:17, 20:6, 11:9). 23-aastane Asi viskas 24 minutiga 22 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 5/7, vabavisked 1/1), mis tähistab tema uut punktirekordit. Varasemalt oli ta Belgia kõrgliigas visanud 16 silma. Lisaks kogus ta neli lauapalli, kolm vaheltlõiget ja ühe resultatiivse söödu.

Eestlanna koduklubi on võitnud oma 12-st mängust 11 ning jätkab Belgia kõrgliigas liidrina.

Eesti meeste koondise mängujuht Kristian Kullamäe pidi aga kaotusega leppima, kui Panevežyse Lietkabelis pidi Leedu karikavõistluste veerandfinaali avakohtumises tunnistama Utena Juventuse 76:73 (18:15, 23:15, 14:18, 21:25) paremust.

Kullamäe veetis platsil pea 22 minutit ning viskas selle aja jooksul üheksa punkti (kahesed 0/2, kolmesed 3/5), jagas kuus korvisöötu ja haaras kaks lauapalli. Lietkabelis mängib enne aastavahetust veel ühe mängu Leedu kõrgliigas, kodustel karikavõistlustel peetakse teine mäng 18. jaanuaril.

Rait-Riivo Laane ja Plovdivi Academic said samuti kaotuse, kui jäid koduväljakul alla Karl Johan Lipsi endisele koduklubile Balkanile tulemusega 95:106 (22:26, 21:25, 29:29, 23:26). Laane mängis 13 minutit, mille jooksul viskas kaks punkti (kahesed 1/4, kolmesed 0/1), jagas kolm resultatiivset söötu, kogus kaks lauapalli ning võttis kahel korral vastaselt palli.

Academic on võitnud Bulgaaria kõrgliigas kolm mängu ja kaotanud kaheksa. Liigatabelis jätkatakse üheksandal kohal, viimasel play-off'i kohal on viie võidu ja kuue kaotusega Minyor.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

14:18

Asi tegi Belgia kõrgliigas hooaja parima etteaste

10:48

Durant ja Rockets lõpetasid pingelises mängus Nuggetsi võiduseeria

00:37

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

20.12

Rannula ja Legia said viimaks võidurõõmu maitsta

20.12

Kalev/Cramo viskas 99 punkti ja tõmbas kaotusteseeriale pidurit

20.12

Kalev/Cramo kutsub aasta viimastel kodumängudel pealtvaatajaid head tegema

20.12

Timberwolves andis Thunderile kolmanda kaotuse

20.12

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

19.12

Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

19.12

Euroliiga liider kaotas Ateenas

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

18.12

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

18.12

Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

videod

sport.err.ee uudised

16:40

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

16:14

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

15:47

Laine jäi teisest laskumisest välja: väljakutsed on seotud ülemõtlemisega Uuendatud

15:26

Eesti saalijalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri võiduga Gibraltari üle

14:56

Minnesota pikendas võiduseeriat, kolmes mängus mindi karistusvisetele

14:18

Asi tegi Belgia kõrgliigas hooaja parima etteaste

13:55

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

13:41

Käidi koduklubi pööras kaotusseisu võiduks ja siirdus talvepausile liidrina

12:31

Chicago NFL-i tiim teenis uut ajastut tähistava võidu

11:54

Viljandi HC nädalavahetus algas kaotusega

11:22

Mbappe jõudis Ronaldoga ühele pulgale

10:48

Durant ja Rockets lõpetasid pingelises mängus Nuggetsi võiduseeria

10:11

Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

09:36

Fännide aastalõputurniiril võidutsesid taaskord Laagri Ultrad

08:59

Liverpool teenis võidulisa, aga Isak sai väravat lüües vigastada

loetumad

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

13:55

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

16:40

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

00:37

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

20.12

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

20.12

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

20.12

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

20.12

Rannula ja Legia said viimaks võidurõõmu maitsta

20.12

Kalev/Cramo viskas 99 punkti ja tõmbas kaotusteseeriale pidurit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo