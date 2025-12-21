Asi tegi Belgia kõrgliigas hooaja parima etteaste

Eesti naiste korvpallikoondise tagamängija Anna Gret Asi tegi Belgia kõrgliigas hooaja kõige resultatiivsema esituse, kui kerkis Braine Castorsi võidumängus üleplatsinaiseks. Kristian Kullamäe ja Rait-Riivo Laane pidid laupäeval kaotusega leppima.

Braine teenis võõrsil suure võidu, kui alistas Donza lausa 80:48 (26:16, 23:17, 20:6, 11:9). 23-aastane Asi viskas 24 minutiga 22 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 5/7, vabavisked 1/1), mis tähistab tema uut punktirekordit. Varasemalt oli ta Belgia kõrgliigas visanud 16 silma. Lisaks kogus ta neli lauapalli, kolm vaheltlõiget ja ühe resultatiivse söödu.

Eestlanna koduklubi on võitnud oma 12-st mängust 11 ning jätkab Belgia kõrgliigas liidrina.

Eesti meeste koondise mängujuht Kristian Kullamäe pidi aga kaotusega leppima, kui Panevežyse Lietkabelis pidi Leedu karikavõistluste veerandfinaali avakohtumises tunnistama Utena Juventuse 76:73 (18:15, 23:15, 14:18, 21:25) paremust.

Kullamäe veetis platsil pea 22 minutit ning viskas selle aja jooksul üheksa punkti (kahesed 0/2, kolmesed 3/5), jagas kuus korvisöötu ja haaras kaks lauapalli. Lietkabelis mängib enne aastavahetust veel ühe mängu Leedu kõrgliigas, kodustel karikavõistlustel peetakse teine mäng 18. jaanuaril.

Rait-Riivo Laane ja Plovdivi Academic said samuti kaotuse, kui jäid koduväljakul alla Karl Johan Lipsi endisele koduklubile Balkanile tulemusega 95:106 (22:26, 21:25, 29:29, 23:26). Laane mängis 13 minutit, mille jooksul viskas kaks punkti (kahesed 1/4, kolmesed 0/1), jagas kolm resultatiivset söötu, kogus kaks lauapalli ning võttis kahel korral vastaselt palli.

Academic on võitnud Bulgaaria kõrgliigas kolm mängu ja kaotanud kaheksa. Liigatabelis jätkatakse üheksandal kohal, viimasel play-off'i kohal on viie võidu ja kuue kaotusega Minyor.