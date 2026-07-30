X!

Stefan Arand läheb hooaja teisele etapile vastu MM-liidrina

Veemoto
Stefan Arand
Stefan Arand Autor/allikas: Eesti Veemoto Liit
Veemoto

Sel nädalavahetusel jätkub Kõrgõzstanis F1 H2O maailmameistrivõistluste sari, kus hooaja teisele etapile läheb vastu avaetapi võitja Stefan Arand.

Itaalias saavutatud triumf oli eestlase karjääri teine F1 H2O etapivõit, kuid maailma kiireimas paadiklassis ei tähenda eelmine edu, et järgmine nädalavahetus algab eelisseisust. 

"Põhisõiduks saad valmis, aga iga sõiduga astud sammu edasi. Kiirusega harjub kiiresti, pigem võtavad aega trajektoorid ja täpsus," sõnas Arand.

F1 H2O maailmameistrivõistluste teine etapp algab Kõrgõzstanis juba reedel vabatreeningutega. Etapp toimub ligi 1600 meetri kõrgusel merepinnast, mis muudab mootori seadistamise tavapärasest oluliselt keerulisemaks.

"Selle nädala kõige keerulisem osa on leida mootori parim töövahemik. Kõrguse tõttu tuleb kütuse ja õhu segu teha lahjemaks ning risk mootor laiali lasta on väga suur."

Laupäeval on kavas kvalifikatsioon ning kaks sprindisõitu. Sprindivõit on ka üks eesmärke, mis Stefan Arandil veel F1 H2O sarjas on saavutamata. Kuigi eestlane alustab nädalavahetust maailmameistrivõistluste liidrina, pole ta seni veel võitnud ühtegi sprindisõitu.

Pühapäeval sõidetakse Kõrgõzstani Grand Prix, kus jagatakse välja kõige väärtuslikumad MM-punktid.

Pärast Itaalias teenitud etapivõitu juhib Arand MM-sarja 28 punktiga. Talle järgneb austraallane Grant Trask, kes jääb maha seitsme punktiga ning kolmandal kohal olev poolakas Bartek Marszalek, kes kaotab kaheksa punktiga. 

Toimetaja: Lisette Holst

viimased uudised

15:32

FOTOD | MM-hõbeda võitnud Beljajeva ja Embrich saabusid Eestisse

14:43

Ragilo võitis Taani velotuuril vahefinišite auhinna

14:12

Tallinn võõrustab rekordilise osalejate arvuga kabe EM-i

13:31

Ametisse naasnud Mancini tahab Itaalia taas tippu viia

12:58

Stefan Arand läheb hooaja teisele etapile vastu MM-liidrina

12:23

Teist korda ajaloos pääses Leedu klubi eurosarja põhiturniirile

11:42

Marcus Viks sai Portugalis 11. koha

11:07

Liidrikoht Evansile kindlust ei anna: aasta lõpp kujuneb pingeliseks

10:45

Saja-aastane Kadrioru staadion on näinud nii Nurmi hiilgust kui ka Propelleri mässu

10:25

Infantino investorite kaasamise plaanist: see on võimalus, mitte kohustus

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

29.07

Suri Eesti külgkorvikrossi legend Juhan Uustalu

29.07

Karjääri lõpetanud Õiglane: pigem on kõik hästi läinud, mul on äge elu!

29.07

BBC: UEFA liikmed arutavad maailmameistrivõistluste boikotti

29.07

Endise esireketi 17-aastane poeg teenis ATP turniiril debüütvõidu

29.07

MM-il säranud hispaanlane täitis lubaduse ja tätoveeris treeneri oma käele

29.07

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

29.07

U-18 korvpallikoondis kaotas EM-i kaheksandikfinaalis Saksamaale

28.07

Eesti epeenaiskond pidi MM-finaalis tunnistama olümpiavõitjate paremust

28.07

Novosjolov MM-hõbedast: medali üle on hea meel, aga pigem oli kaotatud kuld

29.07

Ukraina olümpiakomitee kaebas Venemaa liikmelisuse taastamise CAS-i

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo