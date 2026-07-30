Stefan Arand läheb hooaja teisele etapile vastu MM-liidrina

Itaalias saavutatud triumf oli eestlase karjääri teine F1 H2O etapivõit, kuid maailma kiireimas paadiklassis ei tähenda eelmine edu, et järgmine nädalavahetus algab eelisseisust.

"Põhisõiduks saad valmis, aga iga sõiduga astud sammu edasi. Kiirusega harjub kiiresti, pigem võtavad aega trajektoorid ja täpsus," sõnas Arand.

F1 H2O maailmameistrivõistluste teine etapp algab Kõrgõzstanis juba reedel vabatreeningutega. Etapp toimub ligi 1600 meetri kõrgusel merepinnast, mis muudab mootori seadistamise tavapärasest oluliselt keerulisemaks.

"Selle nädala kõige keerulisem osa on leida mootori parim töövahemik. Kõrguse tõttu tuleb kütuse ja õhu segu teha lahjemaks ning risk mootor laiali lasta on väga suur."

Laupäeval on kavas kvalifikatsioon ning kaks sprindisõitu. Sprindivõit on ka üks eesmärke, mis Stefan Arandil veel F1 H2O sarjas on saavutamata. Kuigi eestlane alustab nädalavahetust maailmameistrivõistluste liidrina, pole ta seni veel võitnud ühtegi sprindisõitu.

Pühapäeval sõidetakse Kõrgõzstani Grand Prix, kus jagatakse välja kõige väärtuslikumad MM-punktid.

Pärast Itaalias teenitud etapivõitu juhib Arand MM-sarja 28 punktiga. Talle järgneb austraallane Grant Trask, kes jääb maha seitsme punktiga ning kolmandal kohal olev poolakas Bartek Marszalek, kes kaotab kaheksa punktiga.