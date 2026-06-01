Stefan Arand teenis veemoto tähtsaimas sarjas võidu

Eesti veemotosõitja Stefan Arand võitis F1H2O hooaja avaetapi Itaalias ja sai tähistada nii karjääri teist täistabamust kuninglikus sarjas.

Võistlus algas lendstardiga, mis tähendab, et paadid läbivad stardijoone juba suurel kiirusel ning võidusõit algab koheselt täisgaasil. Keerulised tingimused andsid endast märku juba esimeses kurvis, kus kahekordne maailmameister Sami Seliö kaotas kontrolli oma paadi üle ja tegi avarii.

Intsidendi järel lehvisid rajal kollased lipud, kuni päästemeeskonnad eemaldasid paadi ning tagasid taas ohutud tingimused võidusõidu jätkamiseks.

Mõni ring hiljem toimus järgmine tõsine intsident. Stefan Arandi tiimikaaslane Rusty Wyatt keeras paadi üle katuse ning kokkupõrget ei suutnud vältida ka valitsev maailmameister Shaun Torrente, kes sõitis avariipaadile otsa. Taas jätkus sõit kollaste lippude all seni, kuni olukord rajal turvaliseks muudeti ning piloodid said täiskiirusel jätkata.

Eelmise hooaja viimase sõidu võitnud Arand suutis haarata kohe liidripositsiooni. "Arand näitas kogu sõidu vältel kindlat kiirust, head rajatunnetust ja küpset otsustusvõimet, hoides konkurendid enda selja taga," teatas Eesti Veemoto Liit.

Võistluse jooksul toimus veel mitmeid avariisid ja katkestamisi. Kokku ei jõudnud finišisse koguni kaheksa pilooti, mis peegeldab hästi päeva erakordselt raskeid tingimusi. Kuigi sõit kulges mitmel korral kollaste lippude all, suutis Arand iga kord tempot kontrollida ja sõidu jätkudes oma edu säilitada.

Lõpuks lõpetati võistlus kollaste lippude tingimustes ja Arand kuulutati hooaja avaetapi võitjaks. Veelgi märgilisemaks muudab saavutuse asjaolu, et tegemist oli eestlase karjääri esimese etapivõiduga maailma prestiižseimas ringrajapaatide sarjas.

"Tulemus näitab selgelt Arandi võimekust sõita kõige keerulisemates tingimustes ning võidelda maailma parimatega," jätkus Eesti Veemoto Liidu pressiteade.

"Möödunud hooajal tõusis eestlane esmakordselt poodiumile ning võitles regulaarselt esikümne ja esiviisiku kohtade eest. Hooaja alustamine võiduga näitab, et areng on olnud järjepidev ning tal on olemas nii kiirus, kogemus kui ka enesekindlus, et heidelda tänavu maailmameistritiitli nimel."

Nädalavahetus oli edukas ka teise Eesti veemotosportlase Erko Aabramsi jaoks, kes võitis Poolas Zninis toimunud F500 sarja MM-etapi.