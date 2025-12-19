X!

Baltimaade olümpiakomiteed saatsid ROK-ile Vene küsimuses ühispöördumise

Spordipoliitika
EOK president Kersti Kaljulaid.
EOK president Kersti Kaljulaid. Autor/allikas: Rasmus Kooskora
Spordipoliitika

Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteede presidendid saatsid rahvusvahelise olümpiakomitee presidendile Kirsty Coventryle ühiskirja, milles väljendavad sügavat muret ROK-i hiljutise soovituse kohta lubada Venemaa ja Valgevene passi omavate noorsportlaste osalemist rahvusvahelistel võistlustel.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) soovitas neljapäeval rahvusvahelistel alaliitudel lubada Venemaa noortekoondistel ja sportlastel võistelda oma rahvussümboolika all. "Sportlastel on põhiõigus osaleda spordis kogu maailmas ning võistelda vaatamata poliitilisele sekkumisele või valitsusasutuste survele," teatas ROK oma avalduses.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid, Läti Olümpiakomitee president Raimonds Lazdins ja Leedu Olümpiakomitee president Daina Gudzineviciute tegid seepeale ühispöördumise väljendamaks selget vastuseisu igale uuele meetmele, mis võimaldaks Venemaa või Valgevene sportlastel osaleda rahvusvahelises spordielus. "Selline osalemine loob rahvusvahelises spordielus aluse riikliku propaganda levitamiseks, seda eriti tundlikus noortespordi kontekstis," seisab ühispöördumises.

Balti olümpiakomiteede selge seisukoht ja nõudmised

ROK-i täitevkomitee varasematele otsustele tuginedes ning ROK-i tippkohtumiste ning Euroopa olümpiakogukonna ühispositsiooni arvestades kutsuvad Eesti, Läti ja Leedu Olümpiakomiteede presidendid Rahvusvahelist Olümpiakomiteed, rahvusvahelisi alaliite ja võistluste korraldajaid üles:

  • säilitama ja rangelt jõustama kehtivaid piiranguid, mis keelavad Venemaa ja Valgevene sportlastel oma riigi esindamise rahvuslipu, hümni ja sümboolika all kõigil rahvusvahelistel võistlustel, sealhulgas noortevõistlustel, kuni agressioon Ukraina vastu on lõppenud ja rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest on tagatud vastutus;
  • tagama kaitse nendele olümpiakomiteedele, alaliitudele ja sportlastele, kes keelduvad võistlemast agressorriikide esindajatega, kindlustades, et neid ei karistataks, ei sanktsioneeritaks ega seataks muul viisil ebasoodsasse olukorda;
  • säilitama neutraalne individuaalne osalemisvõimalus üksnes neile Venemaa ja Valgevene sportlastele, kes on läbinud usaldusväärsed aususe- ja dopinguvastased kontrollid, kellel puudub seos sõjaliste, riiklike või propagandastruktuuridega, kes austavad täielikult olümpiahartat ning kelle osalemine ei hõlma rahvuslikke sümboleid, võistkondlikke formaate ega riigiga seotud delegatsiooni.

Kuigi Balti olümpiakomiteed ei nõustu kehtivate regulatsioonidega, mis lubavad individuaalsete neutraalsete sportlaste (AIN) osalemist rahvusvahelistel spordivõistlustel, sealhulgas olümpiamängudel, pidades sellist võimalust aktiivse sõjategevuse ajal Ukrainas kohatuks, mõistetakse siiski seisukohti, mis on viinud vastava regulatsiooni kehtestamiseni Venemaa või Valgevene passi omavate sportlaste puhul, ning rõhutatakse vajadust äärmise hoolikuse ja ranguse järele selle rakendamisel.

Sport ja kultuur võivad pärast agressiooni mängida olulist rolli leppimisel ja sildade taasloomisel. Kuid kuni sõda kestab, peavad aga õigustega kaasnema ka selged kohustused. Sport peab jääma lootuse ja rahu kandjaks ega tohi kunagi muutuda vahendiks sõja normaliseerimiseks või varjamiseks. Balti riikide olümpiakomiteed seisavad jätkuvalt solidaarselt Ukraina sportlaste ja rahvaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Baltimaade olümpiakomiteed saatsid ROK-ile Vene küsimuses ühispöördumise

