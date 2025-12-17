X!

Nii Lisell kui Robin Jäätma said rahvusvahelisel siseturniiril esikoha

Vibulaskmine
Lisell Jäätma võidukarikaga
Lisell Jäätma võidukarikaga Autor/allikas: Berlin Open
Vibulaskmine

Eelmisel nädalavahetusel toimus Saksamaal Berliinis kõrgetasemeline rahvusvaheline vibulaskmise siseturniir, kus Eestit esindasid Lisell ja Robin Jäätma, Meeri-Marita Paas, Svetlana Tatarlõ, Hanna Liina Lippand ning Priit Tanvel. Kolmepäevane võistlus pakkus nii pingelisi duelle kui ka suurepäraseid tulemusi, tuues Eestile kaks kuldmedalit ja mitmeid kõrgeid kohti.

Võistlus algas reedel kvalifikatsiooniringidega. Duellidesse pääsemiseks tuli jõuda 32 parema hulka. Sportvibu naiste arvestuses kogus Svetlana Tatarlõ 567 silma, mis andis talle 148 osaleja seas 18. koha. Duellidesse ta küll pääses, kuid pidi esimeses vastasseisus tunnistama vastase paremust seisuga 6:0.

Esmakordselt sportvibuga rahvusvahelisel suurvõistlusel osalenud Hanna Liina Lippand laskis kokku 472 silma ja saavutas 105. koha. Sportvibu meeste arvestuses võistles Priit Tanvel, kes lõpetas kvalifikatsiooni 57. kohaga 188 mehe seas ning seekord duellidesse edasi ei pääsenud. 

Plokkvibu arvestuses toimus kvalifikatsioon laupäeva lõunal. Lisell Jäätma saavutas tulemusega 591 punkti neljanda koha ning Robin Jäätma kogus 593 punkti, mis andis talle viienda koha. Väga tugeva eelringi tegi ka Meeri-Marita Paas, kes laskis kvalifikatsioonis 584 silma ja saavutas sellega üheksanda koha.

Õhtupoolikul alanud duellides näitas Robin Jäätma suurepärast vormi, võites nii 1/16- kui ka 1/8-finaali maksimumskooriga. Ka Lisell Jäätma alistas oma vastased kindla ja tasakaaluka laskmisega ning kõik kolm Eesti plokkvibu laskjat kindlustasid koha pühapäeval peetud veerandfinaalides. 

Pühapäev kujunes eestlastele äärmiselt edukaks. Paas alistas veerandfinaalis Itaalia laskuri Giulia Di Nardo tulemusega 147:146. Poolfinaalis pidi ta napilt tunnistama Lisell Jäätma paremust seisuga 148:147. Pronksiduell kujunes samuti äärmiselt tasavägiseks, kuid lõppes Paasile napi kaotusega 145:146, mis andis talle kokkuvõttes kõrge neljanda koha.

Veerandfinaalis alistas Lisell Jäätma tugeva Hispaania laskuri tulemusega 148:145. Poolfinaalis koondisekaaslase alistanud eestlanna kohtus kuldmedalimatšis Horvaatia laskuri Amanda Mlinariciga. Pingeline finaal lõppes taas ühepunktilise võiduga 147:146, mis tõi talle turniiri esikoha.

Robin Jäätma jätkas pühapäeval sama kindla laskmisega. Veerandfinaalis alistas ta vastase skooriga 149:145 ning poolfinaalis kvalifikatsiooni liidri tulemusega 148:147. Finaalis tuli Robinil vastamisi seista kogenud Taani vibulaskja Martin Damsboga. Tasavägine ja kõrgetasemeline finaal lõppes Robini võiduga 149:147, kindlustades talle kuldmedali.

"Olen väga rahul, kuidas nädalavahetus Berliinis läks. See oli esimene suurem võistlus, kus testisin oma uut vibu ja tundub, et see sobib mulle. Kindlasti andis see võit enesekindlust juurde ja ootan juba eesolevaid suurvõistlusi," kommenteeris Lisell Jäätma. "Olen väga rahul enda laskmisega Berliinis. Suutsin kõikides duellides lasta kõrged tulemused - see pole mul alati õnnestunud," lisas tema vend.

Toimetaja: Anders Nõmm

