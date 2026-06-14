Jäätmate duell-laskmised MK-etapil ei õnnestunud

Eesti plokkvibulaskjatel ei läinud maailmakarikaetapil Antalyas duell-laskmistes kuigi hästi ja kõrged kohad jäid Türgis võtmata.

Meeste eelvõistlusel kolmanda tulemuse lasknud Robin Jäätma oli meeste individuaalturniiri kahes esimeses ringis vaba, aga kaotas kolmandas Taiwani esindajale Chang Cheng Weile 147:147 viigi järel lisanoolega.

Naiste eelvõistlusel kolmanda asetuse saanud Lisell Jäätma oli duell-laskmiste avaringis vaba, alistas siis sakslanna Jennifer Walteri 142:141, aga kaotas seejärel hollandlannale Sanne De Laatile 143:148.

Segapaaride võistlustel sai Eesti (Robin Jäätma - Lisell Jäätma) eelringis üheksanda asetuse. Duell-laskmiste avaringis oldi vabad ja seejärel kaotati teises ringis Hiinale 155:57.