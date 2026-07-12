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Jäätmad tulid MK-etapil seitsmendaks

Vibulaskmine
Robin Jäätma ja Lisell Jäätma.
Robin Jäätma ja Lisell Jäätma. Autor/allikas: Hyundai Archery World Cup/Facebook
Vibulaskmine

Lisell ja Robin Jäätma teenisid vibulaskmise maailmakarikaetapil Madridis segapaaride võistluses seitsmenda koha.

Kvalifikatsioonis kümnenda asetuse teeninud Jäätmad alistasid avaringis El Salvadori 154:152 ja teises ringis tugeva viburiigi Lõuna-Korea 156:154.

Veerandfinaalis tuli vastaseks Türgi esindus, kellele jäädi napilt 155:156 alla. Seejuures oli Eesti poole peale nelja silmaga juhtimas (80:76). Paraku esinesid türklased seejärel eksimatult, aga Jäätmad kahjuks mitte.

MK-etapi võitis Suurbritannia paar Ella Gibson - Ajay Scott, kes alistas finaalis Mehhiko 156:154. Kolmanda koha duellis jäi Türgi alla Taanile 153:158.

Naiste individuaalturniiril jõudsid nii Lisell Jäätma kui ka Meeri-Marita Paas kolmandasse ringi. Lõpuks sai Paas 26. ja Jäätma 29. koha. Võitis taas Gibson, kes finaalis sai jagu Malaisia esindajast Fatin Mat Sallehist 148:145.

Meeste individuaalturniiril piirdus Robin Jäätma teise ringiga ja sai kokkuvõttes 45. koha. MK-etapi võitis Colombia esindaja Pablo Gomez Zuluaga, kes alistas finaalis hollandlase Mike Schloesseri 148:147.

Toimetaja: Siim Boikov

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