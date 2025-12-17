New York Knicks tuli NBA karikavõitjaks

Knicks veetis esimesed kolm veerandaega kaotusseisus, aga tegi neljanda veerandaja alguses viie minutiga 15:3 spurdi, mis viis nad seitsme punktiga juhtima ja sisuliselt otsustas sellega mängu saatuse.

Suurima panuse Knicksi võitu andsid OG Anunoby ja Jalen Brunson, kes viskasid vastavalt 28 ja 25 punkti. Olulist rolli kandis ka Mitchell Robinson, kes pidi korvi all ohjama Spursi tähtmängijat Victor Wembanyamat ja kogus selle kõrvalt 15 lauapalli.

Wembanyama tegi kahvatu etteaste, saades kirja 18 punkti ja kuus lauapalli. Tema pluss-miinus näitaja (-18) oli Spursi mängijate seas halvim. Dylan Harper tõi kaotajate parimana 21 silma.

Karikaturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Brunson, kelle keskmisteks näitajateks kujunesid 33,2 punkti, 5,8 lauapalli ja 2,7 resultatiivset söötu mängu kohta.

Knicksist sai kolmas klubi, kes võitnud hooajasisese karikaturniiri. Eelmisel hooajal kergitas karikat Milwaukee Bucks ja aasta varem Los Angeles Lakers.