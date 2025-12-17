X!

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

Seattle SuperSonicsi kunagist tähte Shawn Kempi kujutav seinamaal Seattle'is
Seattle SuperSonicsi kunagist tähte Shawn Kempi kujutav seinamaal Seattle'is
Korvpalliliiga NBA komissar Adam Silver paotas enne hooajasisese karikaturniiri finaali New York Knicksi ja San Antonio Spursi vahel ust võimalikele liigaga liitujatele.

NBA-s on viimased 20 aastat mänginud 30 meeskonda, viimati liitus 2004. aastal liigaga Charlotte Bobcats. Charlotte'i endine meeskond Hornets liikus paar aastat varem New Orleansi, nüüd loodab sama teha Seattle, kelle võistkond SuperSonics liikus 2008. aastal Oklahoma Citysse ning võttis nimeks Thunder.

"Ei ole saladus, et vaatame turgu Las Vegases ning Seattle'is," rääkis Silver teisipäeval. "Oleme vaadanud ka teisi turge. Oleme sellest küll kaua rääkinud, aga töötame koos juba olemasolevate meeskondadega, et mõista, kuidas muudatused neid mõjutaks. Millalgi 2026. aasta jooksul teeme ka otsuse," lisas liiga komissar.

"Seattle ja Las Vegas on imelised linnad," lisas Silver. "Muidugi oli meil Seattle'is väga edukas meeskond. Meil on Acesi näol WNBA naiskond, oleme siin 20 aastat suveliigat mänginud. Oleme selle turuga väga hästi kursis ning mul pole kahtlustki, et Las Vegas suudaks NBA meeskonda omada," sõnas Silver.

Toimetaja: Anders Nõmm

