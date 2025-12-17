X!

Euroliiga tiitlikaitsja võiduseeria katkes

Korvpall
Kendrick Nunn (viskel).
Kendrick Nunn (viskel). Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Korvpalli Euroliiga valitsev tšempion Istanbuli Fenerbahce pidi kuue järjestikuse võidu järel leppima kaotusega.

Fenerbahce võõrustas kolmapäeval koduväljakul Ateena Panathinaikost ning oli sunnitud tunnistama külaliste 81:77 (17:16, 24:21, 9:20, 31:20) paremust.

Fenerbahce veetis suure osa avapoolajast tagaajaja rollis. Kolmandal veerandil haarati 11:0 spurdi toel seitsmepunktiline edu, mille Panathinaikos tegi tasa viimase veerandaja alguses. Sealt edasi kulges kohtumine külalismeeskonna taktikepi all.

Kendrick Nunn kogus Panathinaikose parimana 25 punkti, lisaks jagas neli tulemuslikku söötu ja sooritas neli vaheltlõiget. Kahekohalise punktisummani küündis ka Cedi Osman, kelle arvele jäi 11 punkti. Fenerbahce edukaim oli 22 punkti toonud Talen Horton-Tucker.

Panathinaikos (10-6) tõusis võiduga tabelis neljandale kohale. Fenerbahce (9-6) asub seitsmendal positsioonil.

Liidermeeskond Tel Avivi Hapoel (12-4) võitis kolmandat mängu järjest, alistades kodus Belgradi Crvena Zvezda (9-7) 84:78 (21:21, 19:16, 21:22, 23:19). Elijah Bryant tõi üleplatsimehena Hapoelile 28 punkti, kaotajate poolelt vastas 27 punktiga Jared Butler.

Teised tulemused:

Dubai - Tel Avivi Maccabi 95:97
Olympiakos - Valencia 92:99
Milano - Madridi Real 89:82
Paris - Barcelona 69:85

Toimetaja: Henrik Laever

