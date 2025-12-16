EOK läheb järgmisele aastale vastu ajaloo suurima eelarvega

Eesti Olümpiakomitee (EOK) Esindajate kogu kiitis heaks 2026. aasta eelarve, mis on organisatsiooni ajaloo suurim. Samuti anti ülevaade Milano Cortina 2026 taliolümpiamängude kvalifitseerumisest ning anti täitevkomiteele volitus kinnitada Eesti olümpiadelegatsioon nimeliselt.

Esindajate kogu kinnitas EOK 2026. aasta eelarve 15,707 miljonit eurot, mis on organisatsiooni ajaloo suurim. Võrreldes 2025. aastaga kasvab eelarve peamiselt tänu riigi toetuse suurenemisele ligi 925 tuhande euro võrra, sh Team Estonia lisarahastus 1,046 miljonit eurot.

EOK peasekretäri Kristo Tohveri sõnul puudutavad muudatused võrreldes 2025. aastaga peamised nii tulu- kui kulustruktuuri. "Kuigi tuluosa kasvab, vähenevad samal ajal mitmed tegevustoetused. Kulupooles suureneb Team Estonia toetuste maht, et tagada sportlastele vajalik ettevalmistus Milano Cortina ja Los Angelese olümpiamängudeks ning noorsportlastele suunatud lisaraha, mida suures osas juhivad alaliidud. Kokkuhoid saavutatakse koolitusprogrammi, turunduse ja kommunikatsiooni kulude vähendamise kaudu ning administratiivkulude kontrolli aitab hoida kahe ametikoha liitmine üheks ning ka juhtkonna töötasude langetamine. EOK eesmärk on lõpetada 2026. aasta tasakaalus ning oleme vajadusel valmis tegema täiendavaid kärpeid, kui sponsorluse eesmärgid ei täitu," sõnas Tohver.

Uuest aastast hakkab EOK kasutama VEERA eelarvesüsteemi, mis muudab kogu eelarve planeerimise ja aruandluse läbipaistvamaks.

EOK president Kersti Kaljulaid rõhutas, et 2026. aasta algus on Eesti spordi jaoks tähenduslik. "Eelarve kinnitamine, sporditaristu planeerimine ja olümpia ettevalmistus käivad käsikäes. Meie ülesanne on tagada, et sportlased, treenerid ja kogu spordisüsteem saavad tuge, mis aitab liikuda järgmise suure eesmärgi poole, milleks on terve ja tegus spordirahvas ning tippude edu, mis meid kõiki ühendab," ütles Kaljulaid.

Esindajate kogu sai ülevaate Eesti sportlaste kvalifitseerumisest 2026. aasta Milano Cortina taliolümpiamängudele, mis toimuvad 6. veebruarist 22. veebruarini. Kvalifikatsiooninormid kinnitati juba 2024. aasta detsembris.

52 päeva enne olümpiamängude algust on Eesti olümpiakoondise hetkeseis 30 sportlast 10 spordialal – freestyle-suusatamine, iluuisutamine, kiiruisutamine, kahevõistlus, kurling, laskesuusatamine, lumelauasport, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusahüpped. Rahvusvaheliste alaliitude kvalifikatsiooniperiood lõpeb jaanuarikuus. Esindajate kogu otsustas volitada täitevkomiteed kinnitama Eesti olümpiadelegatsiooni lõpliku nimelise koosseisu 23. jaanuaril, arvestades, et mitmel alal toimub kohtade ümberjagamine vahetult enne ülesandmise tähtaega.

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul võib Eestile tulla veel paar olümpiakohta juurde. "Võib juhtuda, et Eesti saadab olümpiamängudele ka skeletonisõitja, kelgutaja ja veel lumelaudureid. Jälgime olukorda ning loodame meie sportlaste headele sooritustele," ütles Raju.