Šveits krooniti maailmameistriks, Rootsi jäi esimest korda medalita

Šveitsi avavärava viskas esimese veerandi 13. minutil Celine Stettler. Teine värav sündis 38 sekundit enne lõppu juba tühja puuri, autoriks Isabelle Gerig.

Tegemist oli Šveitsi naiskonna teise MM-tiitliga ja esimesega 20-aastase pausi järel. Vahepeal oli kõik üheksa MM-i võitnud ajaloo edukaim naiskond Rootsi, kes enamasti kohtus finaalides Soomega.

Seekordsel turniiril suutis Šveits aga poolfinaalis rootslannad tulemusega 6:3 (4:1, 1:0, 1:2) välja lülitada ja pronksikohtumises jäi Rootsi alla ka Soomele 4:6 (1:3, 2:1, 1:2).

Seega jäi Rootsi naiskond ajaloo 15. MM-turniiril esimest korda medalita. Varem kahest finaalist eemale jäänud naiskond oli toona suutnud alati vähemalt pronksimängu võita.

Eesti naiste saalihokikoondis lõpetas tänavuse turniiri 12. kohal.