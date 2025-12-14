X!

Šveits krooniti maailmameistriks, Rootsi jäi esimest korda medalita

Saalihoki
Šveitsi naiste saalihokikoondis
Šveitsi naiste saalihokikoondis Autor/allikas: Barbora Reichova / International Floorball Federation
Saalihoki

Šveitsi naiste saalihokikoondis alistas Brnos ja Ostravas peetud maailmameistrivõistluste finaalturniiri esikohamängus võõrustaja Tšehhi esinduse 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Šveitsi avavärava viskas esimese veerandi 13. minutil Celine Stettler. Teine värav sündis 38 sekundit enne lõppu juba tühja puuri, autoriks Isabelle Gerig.

Tegemist oli Šveitsi naiskonna teise MM-tiitliga ja esimesega 20-aastase pausi järel. Vahepeal oli kõik üheksa MM-i võitnud ajaloo edukaim naiskond Rootsi, kes enamasti kohtus finaalides Soomega.

Seekordsel turniiril suutis Šveits aga poolfinaalis rootslannad tulemusega 6:3 (4:1, 1:0, 1:2) välja lülitada ja pronksikohtumises jäi Rootsi alla ka Soomele 4:6 (1:3, 2:1, 1:2).

Seega jäi Rootsi naiskond ajaloo 15. MM-turniiril esimest korda medalita. Varem kahest finaalist eemale jäänud naiskond oli toona suutnud alati vähemalt pronksimängu võita.

Eesti naiste saalihokikoondis lõpetas tänavuse turniiri 12. kohal.

Toimetaja: Siim Boikov

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

