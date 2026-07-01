Prantsusmaa pani Rootsi kindlalt paika

Esimest korda maandus pall Rootsi väravas 21. minutil, kuid Kylian Mbappe tabamus jäi suluseisu tõttu lugemata. Avapoolaja viimasel minutil kasutas Mbappe aga nurgalöögist tulnud olukorra ära ja lõi ka määrustepärase värava.

Teisest poolajast oli möödunud kõigest kaheksa minutit, kui Bradley Barcola saatis palli Rootsi värava ülanurka. Eeltöö sellele tegi Michael Olise, kes andis söödu ka prantslaste viimasele tabamusele.

Selle autoriks oli 74. minutil taas Mbappe, kes jõudis seega oma kuuenda väravani sel turniiril ehk võrdsele pulgale Lionel Messiga. Kokku on tal nüüd MM-idelt 18 tabamus ehk jääb Messist ühega maha.

Eeldatav favoriit Prantsusmaa oli kohtumise jooksul ka domineerivam pool, kes hoidis 61 protsenti ajast palli, tegi 25 pealelööki, neist tosin raamidesse ja omas väravate kõrval veel mitmeid ohtlikke võimalusi. Rootsi piirdus kaheksa pealelöögiga, millest raamidesse suundus kolm.