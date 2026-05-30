X!

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

Jäähoki MM
Soome jäähokikoondis
Soome jäähokikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jäähoki MM

Soome jäähokikoondis alistas maailmameistrivõistlustel Šveitsis poolfinaalis Kanada 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) ja tagas koha kullamängus.

Kanada oli poolfinaali eel kerge favoriit, aga Patrik Puistola viis põhjanaabrid juba neljandal minutil juhtima. Esimese kolmandiku võitis 2:1 siiski Kanada, sest väravani jõudsid ka Robert Thomas ja Dylan Holloway.

Teisel perioodil pööras Soome aga kohtumise siiski enda kasuks. Kõigepealt viigistas Florida Panthersi täht Aleksander Barkov - kelle NHL-i hooaeg jäi põlvevigastuse tõttu vahele - ning seejärel kindlustasid võidu Konsta Helenius ja Aatu Räty.

Viimasel kolmandikul tegi Kanada küll 15 pealeviset soomlaste kahe vastu, aga Justus Annuneni enam üle mängida ei õnnestunud.

Olümpiamängude poolfinaalis saadud kaotuse revanšeerinud Soome pääses MM-finaali esimest korda pärast 2022. aastat, kui kodusel Tampere ja Helsingi turniiril võideti kuldmedalid. Kolmel järgmisel MM-il Soome veerandfinaalist kaugemale ei pääsenud.

Esikohamängus minnakse vastamisi Šveitsi, kes oli esimeses poolfinaalis üle Norrast.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

30.05

Rooba Eesti hoki arengust: vaja on suurendada mängijate hulka

30.05

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

30.05

Carolina jõudis 20-aastase vahe järel Stanley karikafinaali

29.05

Suri mitmekordne Stanley karikavõitja Claude Lemieux

29.05

Eesti sai õiguse korraldada jäähoki MM-i esimese divisjoni A-grupi turniir

29.05

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

28.05

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

28.05

Carolina sai Stanley karikavõistlustel kolmanda järjestikuse võidu

27.05

Vegas Golden Knights jõudis Stanley karikavõistlustel finaali

27.05

Soome hokimeestel ei õnnestunud alagruppi võita

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

sport.err.ee värsked uudised

30.05

Pärnu takistussõidu maailmakarika etapi võit läks Leetu

30.05

Ehammer tegi Götzises ajalooliselt tugeva avapäeva, eestlased teises kümnes Uuendatud

30.05

ETV spordisaade, 30. mai

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

30.05

Meistrite liiga võitis Paris Saint-Germain

30.05

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

30.05

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

30.05

Mai Narva on EM-il viimased kaks partiid viigistanud

30.05

Barcelona hankis Inglismaa koondislase

30.05

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

30.05

Sabalenka jõudis 16 hulka, Anisimova pakkis reketid

30.05

Vingegaard läheb pühapäeval Giro võitu vormistama

30.05

VIDEO | Henri Välja üllatas Kalju väravalukku tabamusega oma väljakupoolelt

30.05

Kais ja Penasse ei pääsenud Hiinas alagrupist edasi

30.05

Ojakäär kaotas juunioride slämmivõitjale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo