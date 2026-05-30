Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

Kanada oli poolfinaali eel kerge favoriit, aga Patrik Puistola viis põhjanaabrid juba neljandal minutil juhtima. Esimese kolmandiku võitis 2:1 siiski Kanada, sest väravani jõudsid ka Robert Thomas ja Dylan Holloway.

Teisel perioodil pööras Soome aga kohtumise siiski enda kasuks. Kõigepealt viigistas Florida Panthersi täht Aleksander Barkov - kelle NHL-i hooaeg jäi põlvevigastuse tõttu vahele - ning seejärel kindlustasid võidu Konsta Helenius ja Aatu Räty.

Viimasel kolmandikul tegi Kanada küll 15 pealeviset soomlaste kahe vastu, aga Justus Annuneni enam üle mängida ei õnnestunud.

Olümpiamängude poolfinaalis saadud kaotuse revanšeerinud Soome pääses MM-finaali esimest korda pärast 2022. aastat, kui kodusel Tampere ja Helsingi turniiril võideti kuldmedalid. Kolmel järgmisel MM-il Soome veerandfinaalist kaugemale ei pääsenud.

Esikohamängus minnakse vastamisi Šveitsi, kes oli esimeses poolfinaalis üle Norrast.