X!

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

Jäähoki MM
Šveitsi jäähokikoondislane Dominik Egli.
Šveitsi jäähokikoondislane Dominik Egli. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/justpictures.ch
Jäähoki MM

Šveitsi toimuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel teenis võõrustajariik kolmanda järjestikuse võidu.

Šveitsi koondis alistas esmaspäeva hilisõhtul Saksamaa kindlalt 6:1 (0:0, 5:0, 1:1). Sven Andrighetto viskas kaks väravat ning Roman Josi ja Denis Malgin panustasid mõlemad võitu ühe värava ja kahe väravasööduga. Saksamaa auvärava eest hoolitses Frederik Tiffels neli minutit enne mängu lõppu.

Šveits püsib kolme mängu järel täiseduga ning jagab A-alagrupis esikohta koos Soomega. Saksamaa on kaotanud kõik kolm seni peetud mängu.

Teises hilisõhtuses mängus sai Tšehhi 4:3 (3:2, 1:1, 0:0) jagu Rootsist. Matej Blumel, Dominik Kubalik ja Jakub Flek viisid Tšehhi juba 13. minutiks 3:0 juhtima. Rootsil õnnestus kahe arvulisest ülekaalust visatud väravaga vähendada vahe ühele, aga teise perioodi alguses viskas Tšehhi neljanda värava Jiri Cernoch. Kuigi Rootsi lihvis veel ühe ülekaalust visatud väravaga vahe taas ühele, siis enamaks nad võimelised ei olnud.

Tšehhi hoiab B-alagrupis Kanada järel teist kohta, olles võitnud kaks mängu ja kaotanud ühe lisaajal. Rootsil on kirjas üks võit ja kaks kaotust.

Teisipäeval kohtuvad omavahel A-alagrupis Läti - Austria ja Ungari - Suurbritannia ning B-alagrupis Itaalia - Norra ja Sloveenia - Slovakkia.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jäähokiuudised

09:13

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

17.05

Kaheksa väravat visanud Buffalo viis veerandfinaali otsustavasse mängu

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

15.05

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

14.05

Vägeva tagasituleku teinud Avalanche tagas koha nelja parema hulgas

13.05

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

13.05

Sidney Crosby asub jahtima teist MM-tiitlit

13.05

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

12.05

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

12.05

Barkov saab Soome koondisele appi minna

12.05

Colorado Avalanche jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

sport.err.ee värsked uudised

08:36

Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

08:05

Sheini koduklubi Fredrikstad vallandas võidumängu järel peatreeneri

18.05

Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

18.05

Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

18.05

Lips finaalseeria puhkepäevadest: ei usu, et kummalgi tükid taga oleks

18.05

ETV spordisaade, 18. mai

18.05

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

18.05

Igihaljas Modric sõidab oma viiendale MM-ile

18.05

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

18.05

EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

18.05

Lucas Leok jäi Saksamaa MV etapil napilt üldvõiduta

18.05

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

18.05

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

18.05

Eesti noortekoondislane tegi Saksamaa esiliigas debüüdi

18.05

Rahvusvaheline võimlemisliit näitas agressorriikidele rohelist tuld

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo