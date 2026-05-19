Šveits jätkab kodust MM-i veatult

Šveitsi koondis alistas esmaspäeva hilisõhtul Saksamaa kindlalt 6:1 (0:0, 5:0, 1:1). Sven Andrighetto viskas kaks väravat ning Roman Josi ja Denis Malgin panustasid mõlemad võitu ühe värava ja kahe väravasööduga. Saksamaa auvärava eest hoolitses Frederik Tiffels neli minutit enne mängu lõppu.

Šveits püsib kolme mängu järel täiseduga ning jagab A-alagrupis esikohta koos Soomega. Saksamaa on kaotanud kõik kolm seni peetud mängu.

Teises hilisõhtuses mängus sai Tšehhi 4:3 (3:2, 1:1, 0:0) jagu Rootsist. Matej Blumel, Dominik Kubalik ja Jakub Flek viisid Tšehhi juba 13. minutiks 3:0 juhtima. Rootsil õnnestus kahe arvulisest ülekaalust visatud väravaga vähendada vahe ühele, aga teise perioodi alguses viskas Tšehhi neljanda värava Jiri Cernoch. Kuigi Rootsi lihvis veel ühe ülekaalust visatud väravaga vahe taas ühele, siis enamaks nad võimelised ei olnud.

Tšehhi hoiab B-alagrupis Kanada järel teist kohta, olles võitnud kaks mängu ja kaotanud ühe lisaajal. Rootsil on kirjas üks võit ja kaks kaotust.

Teisipäeval kohtuvad omavahel A-alagrupis Läti - Austria ja Ungari - Suurbritannia ning B-alagrupis Itaalia - Norra ja Sloveenia - Slovakkia.