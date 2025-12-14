X!

Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

Kergejõustik
Liis Kapten
Liis Kapten Autor/allikas: Erakogu
Kergejõustik

Portugalis toimunud murdmaajooksu Euroopa meistrivõistlustel tegi Eesti koondise parima etteaste Liis Kapten, kes saavutas U-20 vanuseklassis 96 jooksja seas 17. koha.

Igapäevaselt triatloniga tegelev ja sellest sügisest Inglismaal treeniv Kapten on varemgi kergejõustiku jooksualadel häid tulemusi näidanud ja Eesti meistrivõistlustel medaleid võitnud.

Sel korral tegi ta oma põhialalt kõrvalepõike murdmaajooksu Euroopa meistrivõistlustele ning saavutas U-20 vanuseklassi neidude seas 17. koha. Ligi 4,5-kilomeetrise raja läbis ta ajaga 15.37.

Kapten sõnas peale jooksu, et jäi oma sooritusega väga rahule. "Arvasin, et heal päeval suudan top 30 sisse joosta, aga top 20 tulemust ma ei osanud oodata," lausus ta.

"Ligi 100 jooksjaga start oli üsna kaootiline ja kitsas rada tekitas palju trügimist, kuid mul õnnestus heal positsioonil stardist minema saada ning järjest hakata eespool olevaid jooksjaid püüdma."

"Rajaprofiil oli üsna raske – palju tõuse, laskumisi ja kurve, lisaks mudased lõigud ja takistused, aga tulin sellega hästi toime," kommenteeris Kapten. "See rada sobib pigem tugevale jooksjale, mida mina ka olen."

Ta selgitas, et selleks võistluseks ta eraldi ettevalmistust ei teinud. "Tulin siia triatlonitreeningute pealt, veel kaks tundi enne lennukile minekut lõpetasin basseinis ujumistreeningu," kirjeldas Kapten.

"Ainuke spetsiifiline treening oli kaks nädalat tagasi tehtud lõigutrenn murul. Kui järgmisel aastal triatlonikalender lubab, siis hea meelega olen uuesti sellel võistlusel stardis."

Võitjaks tuli kolmandat aastat järjest Suurbritannia jooksja Innes FitzGerald (14.35), kes edestas lähimaid konkurente poole minutiga.

Neidude U-23 vanuseklassi kuuekilomeetrisel rajal sai Kaisa-Maria Oll 60. koha (23.10) ja noormeeste arvestuses tuli Morten Siht 47. kohale ajaga 19.03.

Naiste 7,5 km distantsil krooniti Euroopa meistriks tiitlikaitsjana starti läinud itaallanna Nadia Battocletti, kelle võiduaeg oli 24.52.

Meeste sama pikal distantsil tuli Euroopa meistriks hispaanlane Thierry Ndikumwenayo ajaga 22.05, kes edestas põnevas finišiheitluses prantslast Jimmy Gressieri kolme sekundiga.

Samuti sel võistlusel Eesti koondise eest startima pidanud Liis-Grete Hussar ja Karel Hussar pidid viimase hetke haigestumise tõttu võistlustest eemale jääma.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

16:10

Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

11.12

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11.12

VAATA | TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja avaetapp Võrus

08.12

Keenia maratoonarid tõstsid Valencias ajaloolist edetabelit ümber

07.12

Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

04.12

Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

03.12

Võrus peetakse TV 10 Olümpiastarti hooaja esimene vabariiklik etapp

01.12

Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

23.11

Visnap võttis kurtide olümpial kuldse sprindiduubli

22.11

Madis Kallas: Eesti kergejõustik on heas seisus, aga alati saab paremini

22.11

Aasta kergejõustiklasteks valiti Enok ja Erm

21.11

Viljasaar ja Betlem said kurtide olümpial tavarajal 18. ja 27. koha

12.11

Erki Noole õpilane valiti Soome aasta kergejõustiklaseks

11.11

Hollandi tippmitmevõistleja tõmbab karjäärile joone alla

11.11

Algavad TV 10 Olümpiastarti 55. hooaja maakondlikud eelvõistlused

11.11

100 meetri jooksu MM-hõbe sai pika võistluskeelu

09.11

Kallas: TV 10 medalid võiks utsitada kaugemaid maakondi pisikut üles leidma

08.11

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

04.11

Kretel Tamm: loodan, et Viru otsus aitab spordis reegleid ümber sättida

04.11

Viru: oleksin pidanud veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest

sport.err.ee uudised

17:38

Petrõkina tuli Eesti meistriks, Aleksandr edestas Mihhail Selevkot

17:11

Liiv lõpetas MK-etapi üheksanda kohaga, võitja selgitas ülinapp paremus

16:45

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta Uuendatud

16:10

Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

15:47

Drell ja Raieste omavahelises mängus suurt rolli ei kandnud, Murcia võitis

14:51

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

14:51

Laine ei jõudnud esimesel laskumisel finišisse: parimad sõidud on alles ees Uuendatud

14:27

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana Uuendatud

13:59

Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

13:34

Aasta parimateks maadlejateks valiti Karelson ja Vesso

12:57

Alev tegi hooaja parima sõidu, Norra mehed võtsid viisikvõidu

12:01

Albaania liigas esmakordselt põhisse pääsenud Jürgens teenis penalti

11:29

Spurs peatas karikavõistlustel Thunderi ja kohtub finaalis Knicksiga

10:53

Eesti käsipalliklubid alustasid kodust nädalavahetust võidukalt

10:19

Grabe ja Mägi mängivad taaskord Eesti meistrivõistluste finaalis

09:27

Rekordilise väravasöödu andnud Salah lahkus platsilt valju aplausi saatel

08:53

Kelly Sildaru sai X-mängudele kaks kutset

08:05

Naiste karikavõitjaks krooniti finaalis tartlannad alistanud Rapla

13.12

Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

13.12

Kangert aasta sportlaste valimisest: järjest enam hindame ka emotsiooni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo