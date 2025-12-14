Liis Kapten tuli murdmaajooksu EM-il noorteklassis 20 hulka

Igapäevaselt triatloniga tegelev ja sellest sügisest Inglismaal treeniv Kapten on varemgi kergejõustiku jooksualadel häid tulemusi näidanud ja Eesti meistrivõistlustel medaleid võitnud.

Sel korral tegi ta oma põhialalt kõrvalepõike murdmaajooksu Euroopa meistrivõistlustele ning saavutas U-20 vanuseklassi neidude seas 17. koha. Ligi 4,5-kilomeetrise raja läbis ta ajaga 15.37.

Kapten sõnas peale jooksu, et jäi oma sooritusega väga rahule. "Arvasin, et heal päeval suudan top 30 sisse joosta, aga top 20 tulemust ma ei osanud oodata," lausus ta.

"Ligi 100 jooksjaga start oli üsna kaootiline ja kitsas rada tekitas palju trügimist, kuid mul õnnestus heal positsioonil stardist minema saada ning järjest hakata eespool olevaid jooksjaid püüdma."

"Rajaprofiil oli üsna raske – palju tõuse, laskumisi ja kurve, lisaks mudased lõigud ja takistused, aga tulin sellega hästi toime," kommenteeris Kapten. "See rada sobib pigem tugevale jooksjale, mida mina ka olen."

Ta selgitas, et selleks võistluseks ta eraldi ettevalmistust ei teinud. "Tulin siia triatlonitreeningute pealt, veel kaks tundi enne lennukile minekut lõpetasin basseinis ujumistreeningu," kirjeldas Kapten.

"Ainuke spetsiifiline treening oli kaks nädalat tagasi tehtud lõigutrenn murul. Kui järgmisel aastal triatlonikalender lubab, siis hea meelega olen uuesti sellel võistlusel stardis."

Võitjaks tuli kolmandat aastat järjest Suurbritannia jooksja Innes FitzGerald (14.35), kes edestas lähimaid konkurente poole minutiga.

Neidude U-23 vanuseklassi kuuekilomeetrisel rajal sai Kaisa-Maria Oll 60. koha (23.10) ja noormeeste arvestuses tuli Morten Siht 47. kohale ajaga 19.03.

Naiste 7,5 km distantsil krooniti Euroopa meistriks tiitlikaitsjana starti läinud itaallanna Nadia Battocletti, kelle võiduaeg oli 24.52.

Meeste sama pikal distantsil tuli Euroopa meistriks hispaanlane Thierry Ndikumwenayo ajaga 22.05, kes edestas põnevas finišiheitluses prantslast Jimmy Gressieri kolme sekundiga.

Samuti sel võistlusel Eesti koondise eest startima pidanud Liis-Grete Hussar ja Karel Hussar pidid viimase hetke haigestumise tõttu võistlustest eemale jääma.