Türi triatlonil võidutsesid Cevin Anders Siim ja Liis Kapten

Võistluse põhidistants oli sprint, kus võistlejatel tuli ujuda 750 meetrit, sõita rattaga 20 kilomeetrit ning joosta viis kilomeetrit. Türi triatloni üldvõidu võttis Cevin Anders Siim ajaga 00:58.08. Naistest oli kiireim Liis Kapten ajaga 00:59.17.

Türi triatloni kiireima Cevin Anders Siimule oli tänane sprint raskem kui mõni pikem distants.

"Võistlus oli lühike, kiire ja hetkel tundub, et mida lühem distants, seda raskem on, sest lühemal distantsil tuleb suurema intensiivsusega pingutada ja täna kuidagi üldse polnud seda jalga ja võimekust.

Siimu sõnul päästis tema võistluse eelkõige jooks.

"Ujudes tuli kalipso jälle vett täis. Rattas lihtsalt ei olnud jalga, aga jooks oli iseenesest väga nauditav. Seekord jälle jooks päästis päeva."

Liis Kaptenile oli sprindidistants treeningvõistluseks enne IRONMAN 70.3 Tallinna, kus ta kahe nädala pärast esmakordselt profina võistleb.

"Võistlus läks hästi, võistlesin esmakordselt ka eraldistardirattaga, mis läks samuti edukalt. Tegin kõik asjad ära, mis vaja oli. Võistlen paari nädala pärast poolpikal IRONMANil Tallinnas ja see oli täpselt paras aeg harjutamiseks," rääkis Kapten.

Ülejäänud hooaeg on Kaptenil täis rahvusvahelisi mõõduvõtte.

"Pärast Ironman 70.3 Tallinna teen paar Euroopa karikaetappi, ühe Iirimaal juba mõne nädala pärast ja oktoobris on maailmameistrivõistlused Hispaanias," sõnas Kapten.

Lisaks põhidistantsile toimusid võistlused ka lastele, noortele, harrastajatele ja võistkondadele. Kogu võistluspäeval osales kokku ligi 325 sportlast.

Triatleetide seas olid ka Elina Pähklimägi ja Raivo E. Tamm, kes mõlemad võitsid oma vanuseklassi kolmanda koha, Pähklimägi ajaga 01:20.08 ja Tamm 01:39.15. Esmakordselt tegi triatloni ka poliitik Lauri Läänemets, kes lõpetas ajaga 01:30.30.

Järgmine Seve Ehituse Tõelise Triatleedi sarja etapp on IRONMAN Tallinn ja IRONMAN 70.3 Tallinn, mis toimub 22.–23. augustil.