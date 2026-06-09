Kronbergs jooksis isikliku rekordi

Kronbergs jäi napilt alla vaid võitnud Suurbritannia jooksjale Justin Daviesile ja teise koha saanud tšehhile Jakub Dudychale, kes mõlemad said kirja aja 1.46,19. Eestlane kaotas võitjale 43 sajandiksekundit.

Kladno võistlusel edestas Kronbergs teiste seas Hispaania jooksjat Ronaldo Olivot (1.46,73) ja Uganda sportlast Tom Adrigat (1.47,07).

Kronbergsi aeg 1.46,62 on Eesti kõigi aegade kolmas tulemus 800 meetri jooksus. Eestlasest on sel distantsil kiiremini jooksnud vaid Urmet Uusorg ja Raivo Mägi.