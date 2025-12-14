Eesti käsipalliklubid alustasid kodust nädalavahetust võidukalt

Viljandi HC, Mistra ja Põlva Serviti kohtuvad sel nädalavahetusel kodupubliku ees Läti klubidega ning laupäevased kohtumised lõppesid eestlaste võiduga.

Viljandi ja ASK/MSG vahelise kohtumise avapoolaeg lõppes kodumeeskonna ühepunktilise eduga ning tasavägiselt möödus ka teine poolaeg, kuid Viljandil õnnestus lõpuks 35:33 (14:13) võit vormistada. Ott Varik viskas võitjate eest viis väravat, Andrii Basarab ja Mikk Varik lisasid viis tabamust. Ask/MSG resultatiivseimad mängijad olid Valdis Kalninš 13 ja Krists Vidzis 10 tabamusega.

Serviti alustas kohtumist ZRHK Tenax Dobele vastu kolme vastuseta väravaga, aga pausile mindi võõrustaja eduseisul. Teisel poolajal jõudsid lätlased värava kaugusele, aga Serviti lõpetas kohtumis kindlalt ning realiseeris 37:30 (17:15) võidu. Serviti resultatiivseimad olid Carl-Eric Uibo ja Kermo Saksing kuue väravaga. Viis väravat viskas Henri Sillaste ja neli väravat Mathias Rebane.

"Poiste energia ja töötahe oli ikka võimas. Rünnak oli okei – leidsime loogilisi lahendusi ning ei olnud suurt punnitamist. Kaitses jäime natuke jänni kiirusega, aga lõpp hea, kõik hea. Homme sama võimsalt edasi! Tänusõnad ka fännidele," sõnas Rebane.

Sel nädalavahetusel Balti liiga liidrikohta jahtiv Mistra mängis Raasiku Spordihoones Granitas-Karysega ning võitis avapoolaja 17:11, vormistades kohtumise lõpuks 37:27 võidu.

Mistra poolelt olid resultatiivseimad Soikka kuue ja Serhii Orlovskyi viie väravaga. Vastaste eest tabas Benediktas Labutis seitsmel korral. "Kaitse poole pealt saaksime juurde panna," sõnas kolme värava autor Vahur Oolup. "Rünnakul oli tulemus parem. 37 väravat on tänapäeva käsipallis täitsa tubli skoor. Loodetavasti on homseks fookus veel parem. Liidrite lahingus tuleb pühapäeval hoopis teisest puust vastane."

Pühapäeval kohtub Viljandi ZRHK-ga, Mistra Dragunas Klaipedaga ja Serviti ASK/MSG-ga.