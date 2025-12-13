Rae Spordikool jätkas Leedu turneed edukalt

Turniiritabeli esikohal jätkaval Rae Spordikool/VIASTON-il on koos 31 punkti, Leedu U-18 võistkond on kaheksa punktiga seitsmes. Reedel Vilniuse VMSM Sostines tauras VTC võistkonna alistanud Rae läheb pühapäeval liidrite heitluses vastamisi Kaunase VDU-ga, kelle üle teeniti esimeses ringis kolm-null võit.

Mõlemad võistkonnad saavutasid kuus blokipunkti, rünnakul oli protsentidega 44:37 parem Rae. Servil jäid võitjad kolmega plussi ja kaotajad viiega miinusesse – Rae lõi kümne vea juures 13 ässa, vastastel kogunes 15 vea kõrvale kümme ässa.

Hooaja isiklikku punktirekordit korranud Anna Gontsarova panustas võitu 18 punkti. Ragne Rahuoja aitas võitjaid 14, seitsme serviässaga säranud Liis-Marii Vilem 10 ja Maria Säästla üheksa punktiga. Mängu parimat efektiivsust (+11) näidanud Nida Jociute tõi Leedu võistkonnale 17 punkti.

Tiitlikaitsja Rae Spordikool/VIASTON püsib võrkpalli Elme Messer naiste Balti liiga põhiturniiril kaotuseta, kui Leedus võeti hooaja 11. võit.

