Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

Sõudmise tiitlivõistlused on järgmise aasta juuli ja augusti lõpus. Koondise uue peatreeneri Tõnu Endreksoni juhendamisel teevad mehed tööd, et teha tulemust neljapaadis.

Sisemine konkurents neljapaati pääsemiseks on olemas ja lisab kõvasti motivatsooni. Pärnus tegid Tõnu Endreksoni juhendamisel sõudeergomeetritel tõmbeid olümpiakarastusega 28-aastane Johann Poolak ja uus tulija, 22-aastane Kaarel Kiiver.

"Selliseid tõsiseid mehi on praegu kuus, mis teeb selle olukorra natukene põnevaks," tõdes Poolak ERR-iga rääkides. "Kellelgi meil ei ole seal mingi turvaline koht. Meid ei ole neli, nagu Pariisi olümpiatsüklis, kui koosseis oli suhteliselt kindel kogu aeg ja keegi sinna tõsiselt ei konkureerinud. Praegu see olukord sunnib meid pingutama, paremaks saama ja harjutama tõsisemalt."

Tagalast pürgivad Kaarel Kiiveri kõrval neljapaati 24-aastane Nikita Žoglo ja 21-aastane Christopher Hein. Kogenumatest on Endreksoni valikus Poolakuga koos Pariisi olümpial neljases sõudnud 26-aastane Mikhail Kushteyn ja olümpial varumeheks olnud 23-aastane Uku Siim Timmusk. Uue aasta juuli lõpus on EM Itaalias Vareses ja augusti lõpus MM Hollandis Amsterdamis.

"Oleme Tõnuga palju sidetanud, proovime siis kõik need meie nõrgad kohad tema silmis ära lihvida ja suveks võimalikult tugeva baasi saada," rääkis Timmusk. "Tõnu hindab kõik meid võrdselt ja näeb, et kui me korraliku talve teeme, siis meil on väga hea võimalus järgmine suvi midagi teha."

Tänavu Timmuskiga koos MM-il kahepaadis sõudnud Poolaku sõnul on Endreksoni tulek koondise peatreeneriks olnud väga tore muutus, nagu ka pikk siht saada taas kokku tugev neljane.

"Tõnuga oleme me alati väga hästi läbi saanud. See koostöö ja see õpetamine on meil neljapaadis alustades juba käinud, et tema on ikkagi selja tagant treeninud mind neljapaati sõudma ja nii palju, kui me rääkinud oleme, siis tuleva hooaja ja olümpiatsükli eesmärk on ikkagi neljapaat kokku saada. Me ikkagi harjutame seda neljapaadi tõmmet ja valmistume neljapaadiks, ühepaadid on tagaplaanile jäänud," kinnitas Poolak.

Peatreeneri ametis pole Endrekson ka enda vormis hoidmist unustanud, kuid tõdeb, et raud on raske.