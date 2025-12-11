X!

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

Sõudmine
Foto: Kuvatõmmis
Sõudmine

Sõudmise tiitlivõistlused on järgmise aasta juuli ja augusti lõpus. Koondise uue peatreeneri Tõnu Endreksoni juhendamisel teevad mehed tööd, et teha tulemust neljapaadis.

Sisemine konkurents neljapaati pääsemiseks on olemas ja lisab kõvasti motivatsooni. Pärnus tegid Tõnu Endreksoni juhendamisel sõudeergomeetritel tõmbeid olümpiakarastusega 28-aastane Johann Poolak ja uus tulija, 22-aastane Kaarel Kiiver.

"Selliseid tõsiseid mehi on praegu kuus, mis teeb selle olukorra natukene põnevaks," tõdes Poolak ERR-iga rääkides. "Kellelgi meil ei ole seal mingi turvaline koht. Meid ei ole neli, nagu Pariisi olümpiatsüklis, kui koosseis oli suhteliselt kindel kogu aeg ja keegi sinna tõsiselt ei konkureerinud. Praegu see olukord sunnib meid pingutama, paremaks saama ja harjutama tõsisemalt."

Tagalast pürgivad Kaarel Kiiveri kõrval neljapaati 24-aastane Nikita Žoglo ja 21-aastane Christopher Hein. Kogenumatest on Endreksoni valikus Poolakuga koos Pariisi olümpial neljases sõudnud 26-aastane Mikhail Kushteyn ja olümpial varumeheks olnud 23-aastane Uku Siim Timmusk. Uue aasta juuli lõpus on EM Itaalias Vareses ja augusti lõpus MM Hollandis Amsterdamis.

"Oleme Tõnuga palju sidetanud, proovime siis kõik need meie nõrgad kohad tema silmis ära lihvida ja suveks võimalikult tugeva baasi saada," rääkis Timmusk. "Tõnu hindab kõik meid võrdselt ja näeb, et kui me korraliku talve teeme, siis meil on väga hea võimalus järgmine suvi midagi teha."

Tänavu Timmuskiga koos MM-il kahepaadis sõudnud Poolaku sõnul on Endreksoni tulek koondise peatreeneriks olnud väga tore muutus, nagu ka pikk siht saada taas kokku tugev neljane.

"Tõnuga oleme me alati väga hästi läbi saanud. See koostöö ja see õpetamine on meil neljapaadis alustades juba käinud, et tema on ikkagi selja tagant treeninud mind neljapaati sõudma ja nii palju, kui me rääkinud oleme, siis tuleva hooaja ja olümpiatsükli eesmärk on ikkagi neljapaat kokku saada. Me ikkagi harjutame seda neljapaadi tõmmet ja valmistume neljapaadiks, ühepaadid on tagaplaanile jäänud," kinnitas Poolak.

Peatreeneri ametis pole Endrekson ka enda vormis hoidmist unustanud, kuid tõdeb, et raud on raske.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

22:18

ETV spordisaade, 11. detsember

21:54

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

21:39

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

21:09

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

20:37

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

19:58

Eesti andis MM-il Poolale südika lahingu, aga jääb mängima 11. koha peale

19:21

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

18:55

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

18:33

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

18:11

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:33

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

18:33

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

10.12

Seksuaalses kuriteos kahtlustatav on judotreener

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

10.12

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

10.12

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

18:55

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11:51

Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

10.12

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo