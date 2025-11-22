X!

Kiiver võttis sisesõudmise EMV-l Endreksonilt rahvusrekordi

Väike-Maarjas tehti algust sisesõudmise pikamaa distantside Eesti meistrivõistlustega, Kaarel Kiiver alistas Tõnu Endreksoni kümme aastat vana Eesti rekordi.

Meeste absoluutklassi meistriks krooniti veenva eduga TÜASK-i esindaja Kaarel Kiiver, kes läbis 6000 meetrit ajaga 18.41,1, mis märkis uut Eesti rekordit. Senine tippmark 18.49,2 kuulus 2015. aastast legendaarsele Tõnu Endreksonile,, kirjutab Eesti Sõudeliit oma kodulehel.

"Sõidu algus oli hea ja minek treeningute pealt paljutõotav, aga poole maa peal ei julgenud piisavalt riskida ning sinna jäi täna kaotatud sekundite põhiosa," rääkis Kiiver.

Endrekson oli ise võistlust jälgimas ning sõudekoondise uue peatreenerina hoolealustele näpunäiteid jagamas. "Kaarli aeg on väga kõvast puust, sest see tuli umbses ruumis nii-öelda kunstlikes tingimustes," rääkis ta.

Teise koha saavutas Pärnu Kalevi ridades võistlev Johann Poolak (19.28,3), kolmandaks platseerus Tallinna SK sportlane Nikita Žoglo tulemusega 19.38,8.

U-23 vanuseklassis teenis kuldmedali Tallinna sõudja Christopher Hein, kes lõpetas ajaga 19.41,7. Hõbeda sai Anton Kašurnikov (Narva Energia; 20.36,6) ning pronksi Nikolai Kiradi (Pärnu SK; 21.07,2).

Naiste konkurentsis kordas mullust edu viljandlanna Doris Meinbek, kes näitas tugevat minekut ja lõpetas ajaga 22.18,6. Talle järgnesid samuti Viljandi SK sportlane Krete Koovit (22.27,5) ning TÜASK-i esindaja Rachel Kõllo (22.54,7). Meinbekile andis pingutus ka U-23 klassi kuldmedali. Selles vanuserühmas tuli teiseks Pärnu SK ridades võistlev Lisette Idvand (23.19,4) ja kolmandaks Tallinna SK sportlane Eliis Christal Hein (24.00,0).

Sõudeliidu toetaja Sportlandi egiidi all peetud jõuproov toimus pikamaa distantsidel: kõik välja arvatud C-klassi (13–14-aastased) sportlased ja parasõudjad läbisid 6000, nooremad 3000 meetrit. Ühtlasi oli tegemist sarja avaetapiga, mille raames selgitati Eesti meistrid.

Sarja teise etapina on 13. detsembril Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis kavas ESS Kalevi meistrivõistlused. 24. jaanuaril võõrustab Tallinn rahvusvahelist sisesõudmise suurvõistlust "Alfa" ning hooaeg võetakse kokku 7. märtsil Narvas Eesti meistrivõistlustega 2000 meetri distantsil.

