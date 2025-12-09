Rikberg enne euromängu Herrschingiga: rünnakul on neil võimu ja kõrgust

Tartu klubi lülitas eelringis konkurentsist koduse rivaali Pärnu Võrkpalliklubi, Herrsching alustab võistlemist 1/16-finaalist. Möödunud hooajal sai Saksamaa klubi riigi meistrivõistlustel viienda koha, hetkel ollakse liigas 10. positsioonil, võidetud on neli ja kaotatud viis mängu.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütles, et vastase osas on raske põhjapanevaid järeldusi teha. "Seda, kas meil on kolmapäeval kõik rivis, ei julge ma veel öelda. Teine teema on see, kuidas mängijad pärast haiguseid vastu peavad. Aga eurosari on üks meie prioriteete ja läheme võitlusesse. Oleme vastase kohta saanud päris palju materjali ja see on enamjaolt ka läbi töötatud. Neil on igal positsioonil head mehed, suudavad anda servisurvet, rünnakul on võimu ja kõrgust küllaga. Seda, millised meie Saksamaa liiga keskmiku vastu välja näeme, on keeruline videopildi põhjal öelda, aga füüsis ja just rünnaku võimsus tundub olevat Balti liigaga võrreldes klassi võrra kõrgem," kommenteeris juhendaja.

"Eks näis, kuidas nemad reisilt tulles võõra saaliga harjuvad ja kui kiiresti meie ise selle tasemega harjume ja hakkama saame. Selge on see, et edasipääsule mõeldes peame me kodus midagi kätte saama, mängude järjekord pole meile soodne, aga mis teha. Maailmatasemel nimesid Herrschingis pole, kõik tundmatud näod, aga mängida mõistavad hästi ja kindlasti on see väga heal tasemel vastane ja ootan põnevat mängu," lisas Rikberg.

Kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones algav mäng on otsepildis nähtav Inspira vahendusel. Korduskohtumine peetakse 8. jaanuaril.

Samas sarjas teevad kaasa ka mitmete välisliigades mängivate eestlaste koduklubid. Markkus Keele tööandja Bakuu Xilasedici (Aserbaidžaan) mängib 1/16-finaali avamängu 9. detsembril kell 16.00 (Eesti aeg) Belgia klubi Aalsti Lindemansi vastu. Albert Hurda ja Renee Teppani koduklubi Zalau (Rumeenia) kohtub 9. detsembril 17.00 Montenegro klubi Budvaga. Alex Saaremaa ja Chaumont (Prantsusmaa) kohtuvad 9. detsembril kell 21.00 Syrose Foinikasega Kreekast.

11. detsembril kell 19.00 läheb Renet Vankeri ning Timo Lõhmuse koduklubiks olev Galati Arcada (Rumeenia) vastamisi portugallaste Lissaboni Benficaga.