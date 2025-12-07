Gerd Kanteri poeg astub tasapisi isa jälgedes: täna sain uue rekordi

Noorema vanuseklassi 60 meetri jooksu võitis sarja kõigi aegade üheksanda tulemuse 8,26 sekundiga Bert Andri Soomlais. Tallinna Ühisgümnaasiumi 11-aastase sportlase võttis mikrofoni ette sõudja Uku Siim Timmusk.

Mis tunne on pärast sellise jooksu võitmist? "Väga hea, olen päris kaua aega tahtnud seda võitu. Ei ole eelmistel kordadel tulnud, aga see kord tuli ära. Väga õnnelik," sõnas Soomlais.

Sõudja Johann Poolak andis võistlejanumbri üks kogu hooajaks üle 13-aastasele Adeele Lehismetsale Kindluse Koolist, kes sai vanema vanuseklassi 60 meetri sprindis kuuenda koha.

"Väiksena ma tegelesin ujumisega, siis tegelesin tennisega ja siis akrobaatikaga ja siis jõudsin kergejõustikuni," rääkis Lehismets.

Suvel U-14 vanuseklassis 80 meetri tõkkesprindis Eesti noorterekordi jooksnud Adeele eeskujuks on ema Mirjam Lehismets, kelle nimele kuulub 2005. aastast Eesti 100 meetri tõkkerekord. "Mul on eesmärk oma ema 100 meetri tõkke rekord üle teha," lubas noorem Lehismets.

"Suvel põgusalt me oleme sellest [rekordist] rääkinud küll, sest ta jooksis enda vanuseklassi Eesti rekordi ja me koos korduvalt vaatasime ka Eesti naistõkkespritereid, kellel läheb järjest paremaks," selgitas Mirjam Lehismets. "Olen öelnud küll, et tahaks, et mu rekord üle löödaks ja Adeele siis ühekorra hõikas välja, et äkki olen mina see, kes selle rekordi üle lööb."

Nooremate poiste kõrgushüppes sai 1.40 ületamisega kolmanda koha 11-aastane Kristjan Kanter Emili Koolist, kelle sooritustele elas kaasa isa, kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter.

"Väga hästi läks. Ma tunnen ennast väga toredalt ja ootan järgmist võistlust. Täna saingi uue rekordi ja olen kõrgust hüpanud kolm aastat," rääkis Kristjan Kanter.

Kui suure pulsiga Gerd poja katseid vaatas? "Ema oli oluliselt rohkem närvis. Eks olen neid võistluseid ka ju ise kogenud. Oluline ka taustajõuna välja näidata võimalikult rahulikku närvi, kui oled ise taustal närvis, siis see peegeldub ju ka lapse peal. Ise olin rahulik," ütles olümpiavõitja.

Etapil osales 400 noort, kes said proovida, kui tugevad on meie sõudekoondislased. 55. hooaja avasaade on eetris 11. detsembril kell 18.45 ETV2-s.