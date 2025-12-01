X!

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

Võrkpall
Rae Spordikool/VIASTON
Rae Spordikool/VIASTON Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Võrkpall

Rae Spordikool/VIASTON kindlustas võrkpalli naiste meistriliiga põhiturniiril esikohta, mängides eelmise hooaja finalistide duellis üle tiitlikaitsja TalTech/Nordaidi.

TalTechi spordihoones toimunud mängus kallutas avageimi 23:23 viigiseisult enda kasuks koduvõistkond TalTech. Seejärel näitas Rae naiskond eelkõige rünnakul hoopis teist taset, kui ülejäänud kolmes geimis loovutati võõrustajatele 15, 13 ja 21 punkti, mis tähendas külaliste 3:1 (23:25, 25:15, 25:13, 25:21) mänguvõitu. Kaotatud avageimis oli Rae naiskonna rünnakuefektiivsus 36%, kuid teises 49%, kolmandas 52% ja neljandas 48%, vahendab Volley.ee.

Võitjate poolel tegid silmapaistva esituse nurgaründajad Silvia Pertens ja Nette Peit, kes panustasid võitu vastavalt 23 (+18) ja 19 (+12) punkti. Anna Gontsarova lisas 13 ja Liis Kiviloo 12 punkti. Rebecca Pent tõi koduvõistkonnale 16, Maren Mõrd 15 ja Stefi Siht 14 punkti.

Mängu kokkuvõttes oli Rae esinduse rünnakuefektiivsus 46%, TalTech lahendas punktiks 28% rünnakutest. Blokis olid omakorda paremad võõrustajad, kogudes Rae kuue blokipunkti vastu kaheksa blokipunkti.

Ainsana kaotuseta püsiv Rae Spordikool/VIASTON jätkab turniiritabeli tipus, olles viie vastasseisuga kogunud 13 punkti. Ühe mängu vähem pidanud Tartu Ülikool/Bigbank järgneb kümne ja Audentese SG samuti kümne punktiga. Kahe võidu kõrvale kolmanda kaotuse saanud TalTech/Nordaid on viie punktiga viies.

Samad naiskonnad kohtuvad uuesti juba 10. detsembril, kui kell 18.45 algab Tuule spordihoones Eesti karikavõistluste poolfinaalseeria teine mäng.

Toimetaja: Henrik Laever

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

