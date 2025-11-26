X!

Võrkpalli karikavõistluste poolfinaalid algasid põnevusmängudega

Võrkpall
Pärnu Võrkpalliklubi
Pärnu Võrkpalliklubi Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Aadu Luukase nime kandvate võrkpallikarikavõistluste poolfinaalid algasid põnevusmängudega, kui viis geimi olid platsil nii Võru Barrus Võrkpalliklubi – Tartu Bigbank kui Selver x TalTech ja Pärnu Võrkpalliklubi.

Tartu Bigbank alistas Võru Barruse üles-alla kulgenud võrdsete võitluses 3:2 (23:25, 25:22, 16:25, 25:14, 15:10), kirjutab volley.ee. Bigbank oli Barrusest üle blokis – 17 vs 13 ja servil – 8 vs 2. Vastuvõtt oli Võrul 48% ja Tartul 33%, rünnakuid realiseeris paremini Tartu – 41% vs 38%.

Tartu meeskonna resultatiivseim oli 17 punktiga (+1) Jack Williams, Martti Juhkami lisas 16 (+6), Stefan Kaibald 14 (+6) ja Mart Naaber 13 punkti (+11). Naaber pani seejuures koguni 10 blokki. Barruse parimana tõi Kyle Wilson 18 punkti (+1), Renato Santos lisas 16 (+2) ja Tarvo Täht 11 (+4) ning Henri Treial 10 silma (+8).

Ka teine poolfinaal Selver x TalTechi ja Pärnu Võrkpalliklubi vahel algas viiegeimilise mänguga, kust väljus 3:2 (25:17, 25:23, 24:26, 22:25, 15:11) võiduga Pärnu meeskond.

Võitjate edukaim oli Daniel Alejandro Pita, kes tõi 26 punkti (+15, sh 4 ässa), 6 blokiga säranud Sten Perillus lisas 12 punkti (+10), Markus Uuskari lisas 11 silma (-1) ja sidemängija Carlos Paez Diaz tõi 10 silma (+6, mh 5 blokki, 3 ässa).

Pärnu vastuvõtt oli 46% ja rünnak 42%, blokk saadi Selverile ette 16 korral ja servil löödi 13 ässa ja eksiti 15 pallingul. Selver x TalTechi parimaks kerkis 18 punktiga (+2) Mads Roness, 14 punkti jäi nii Mihkel Varblase (+9) kui Andres Jefanovi (-4) arvele ja 13 silma (+9) lisas Andri Aganits. Selveri vastuvõtt oli 42% ja rünnak 39%, blokist saadi 10 ja servilt 8 punkti (20 viga).

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on võit ja kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).

Toimetaja: Anders Nõmm

Konontšuk on Türgis sammu edasi teinud: olen pidanud kohanema

