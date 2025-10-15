Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

Eesti korvpallikoondise ääremängija Artur Konontšuk mängis eelmisel nädalal oma koduklubi Bursaspori eest niivõrd hästi, et ta valiti Türgi kõrgliigas eelmise nädala parimaks mängijaks

25-aastane Konontšuk juhtis eelmisel nädalal oma klubi hooaja esimese võiduni, kui kogus Trabzonspori vastu 34 minutiga 25 punkti (kahesed 5/7, kolmesed 5/6), viis lauapalli ja kolm resultatiivset söötu.

"Eesti ääremängija muutis mängutempot kohe, kui ta väljakule astus. Ta esitas vastastele väljakutse ning juhtis otsustavatel hetkedel oma meeskonda, teenides sellega nädala MVP auhinna," teatas Türgi kõrgliiga ühismeedias.

Konontšuk on mänginud Türgi Super Ligis kolm mängu ning kogunud keskmiselt 31,7 minutiga 17 punkti, 4,7 lauapalli ja kaks resultatiivset söötu. Eestlane on tabanud kaheseid 47-protsendiliselt, kolmesejoone tagant on tema 15-st viskest korvirõnga läbinud lausa 11 (73,3%). Bursaspor on ühe võidu ja kahe kaotusega liigatabelis 14. kohal, 18. oktoobril jätkatakse hooaega kodus Manisa vastu.

Eestlase kõrval valiti sümboolsesse koosseisu veel Anadolu Efese tagamees Isaia Cordinier, Esenleri Erokspori ja Tofase ääred Egehan Arna ja Yigitcan Saybir ning Besiktase tsenter Ante Zizic.