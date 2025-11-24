Rannula: kasutame rohkem klubides hästi esinevaid, suures rollis mängijaid

15 meest on täna treeningule saabunud. Kellest puudust tunned? Mida selle koosseisuga teha suudad nii Sloveenia kui ka Tšehhi vastu?

Kohe nii head küsimused! Ei tunne puudu kellestki. Oleme rahul nendega, kes on kohal. See on korvpall. Ma näen seda ka teiste koondiste pealt - peale suurturniiri esimene aken ongi tavaliselt keeruline. Mängijatel suur koormus. Ikka tulevad vigastused sisse, mängijad vajavad taastumist ja mõnikord ka lihtsalt natuke pausi. Sellise valiku tegime, need vennad on kohal. Ma usun, et nad on motiveeritud ja kindlasti läheme võitlema.

Me näeme, et Poola mehed, sinu klubist Matthias Tass ja Kasper Suurorg konkurent Sopotist on ka siin, aga ei ole võistlusvormis.

Kahjuks nii on! Matthiasega on pea kuu aega mure. Hüppeliigeses on häda ja päris täpselt ei ole veel jälile saanud, kuidas see põletik sealt välja saada. Otseselt midagi suurt katki ei ole, aga lihtsalt ei ole lasknud mängida. Tegeleme sellega ja loodame, et nüüd leidsime lahenduse ja saame ta mängukõlbulikuks. Kahjuks selles aknas ta meid aidata ei saa. Kasperiga samamoodi - õnnetu juhus randmega, mõra ja kui väga me ka ei tahaks - selles aknas ta kahjuks osaleda ei saa.

Kui tsentrite poolde vaadata, siis EM-il ei olnud meil Maik-Kalev Kotsarit, aga Tass oli. Nüüd ka Tassi ei ole. Kes siis tassivad meid?

Tassime meeskondlikult. Kirka [Mihkel Kirves - ERR] on nüüd tagasi. Ka tuleb vigastuse pealt ja ei ole võib-olla päris õiget rütmi leidnud, aga selleks on need mängud ka väga head. Mõnes mõttes on see meie nõrkus, teistpidi oleme vastastele ebamugavad. Meil on paar uut nägu eesliinis ka. Kindlasti mängu nägu saab olema natuke teistsugune. Kindlasti ka see on eriline, et praegu hooaeg käib, mängijad on teises konditsioonis. Usun, et oleme päris ebamugavad vastased.

Kellega Kirvest vahetada saad?

Meil on Taavi [Jurkatamm] siin ja viskavad pikad ka, keda saame vastavalt võimalusele kasutada ka viie positsioonil. Me ei ole kindlasti esimene meeskond ka tipptasemel, kes mängibki põhimõtteliselt traditsioonilise viieta. See ei ole kindlasti katastroof. On sel omad plussid, kindlasti saame ka kaitses olla agressiivsemad. Meie pikad on liikuvad ja see annab meile muid eeliseid ka.

Kui palju moosisid Sander Raiestet, et ta ikkagi tuleks siia või oli nii nagu mees asjast arvas?

Eks poisid on mõistlikud ja tahavad koondist esindada. Aga peame ka ise olema mõistlikud, saama aru, et Sandril on esimest korda karjääri jooksul selline roll ACB-s [Hispaania kõrgliigas]. Eks tal on ka olnud pikk suvi ja võib-olla keha ei ole veel täielikult taastunud. Koormus on olnud teistsugune, kui ta harjunud on. Tal on omad pisimured, millega peab igapäevaselt tegelema. On ka koduklubis mänge vahele jätnud. Tegime kokkuleppe, et selles aknas saab võimaluse end terveks ravida ja kindlasti järgmisel on olemas.

Sloveenia ja Tšehhi on käinud ka omad mehed välja, kelle vahelt vähemalt valitakse. Kelle vastu meil paremad võimalused on selle koosseisuga?

Täna on ikkagi veel vara spekuleerida. Tšehhil on 17 nime, kindlasti see lõplikku tõde ei ütle. Mõned nimed pannakse lootuses üles. Samamoodi on ka pisivigastused neil. Natuke vara spekuleerida. Kindlasti on Sloveenia rohkem meie tüüpi meeskond. Okei, neil on üks korralik suur pikk korvi alla, aga ülejäänud meeskond on liikuv ja ühtlaselt pikk. Võib-olla suuri staare seal tänasel päeval ei ole. Paar kõrgel tasemel mängumeest kindlasti. Pigem ühtlane meeskond. Eelkõige oleneb jälle sellest, kuidas esimeseks mänguks ühise hingamise ja rütmi leiame. Milline energia meil on.

Mille peale see koosseis hakkab kaitses ja rünnakul mängima?

Nagu ma ütlesin - kui meil on pigem lühem ja liikuvam meeskond, siis kindlasti tahame mängida kiiremalt. See ei tähenda, et see käib ainult üles-alla. Eelkõige kasutame hästi esinevaid, suures rollis olevaid mängijaid natuke rohkem. Et me saaks oma rünnakut mängida, peame kõigepealt kaitses kätte saama.

Kes siia tulnud meestest sel sügisel oma klubis on sulle eelkõige muljet avaldanud?

Häid näiteid on palju. Tartu on olnud väga korralik selle hooaja alguses. Leemet [Böckler] Poolas väga tubli. Neid näiteid on palju. Ma ei tahagi nimeliselt väga kedagi esile tuua. Kokkuvõttes teame, et meie mäng sõltub väga palju Kristjanist [Kullamäe] ja vanematest olijatest: [Artur] Konontšukist ja [Janari] Jõesaar, [Henri] Drell. Eks nemad peavad olema need, kes annavad kindluse, stabiilsuse ja teised mehed peavad kõrvalt nii palju energiat tooma ja vajalikud lisapunktid.