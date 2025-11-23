Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

Euroopa liigades mängivad Eesti korvpallurid tegid laupäeva õhtul soliidseid esitusi ning aitasid oma klubidel võidu teenida.

Sel hooajal Hispaania kõrgliigas läbimurret tegev Sander Raieste ning Murcia teenisid võõrsil kindla võidu, kui alistasid Lleida Forca 107:71 (31:18, 23:12, 25:18, 28:23). Raieste skooris 17 minutiga vaid kaks punkti (kahesed 0/2, kolmesed 0/2, vabavisked 2/2), aga haaras seitse lauda, neist kuus ründelauas. Lisaks jäi ääremehe arvele kolm resultatiivset söötu, üks vaheltlõige ning üks blokk. Eestlase +/- näitaja oli 18.

Murcia jätkab kuue võidu ja kahe kaotusega Hispaania kõrgliigas kolmandal kohal, edestades Henri Drell leivaisa Badalona Joventuti (5-2), kes peab oma kaheksanda mängu pühapäeva pärastlõunal.

Janari Jõesaare klubi Bosna teenis Aadria liigas võidulisa, kui alistas võõrsil sloveenlaste Ilirija 83:79 (21:14, 20:20, 23:18, 19:27). Jõesaar mängis 17 ja pool minutit, mille jooksul skooris seitse punkti (kahesed 1/3, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), võttis kaheksa lauapalli (viis ründelauas) ning blokeeris kaks viset.

Bosna on Aadria liigas võitnud neli mängu ja kaotanud kolm, millega asetsetakse kolmandal kohal.

Hiljuti esimest korda Eesti naiste koondist esindanud mängujuht Anna Gret Asi ning Braine Castors teenisid Belgia kõrgliigas hiiglasliku võidu, kui alistasid Lummeni 105:31 (27:6, 28:7, 29:11, 21:7). Eestlanna arvele jäi 20 minutiga 13 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 3/5, vabavisked 0/1), neli lauapalli ja kaks korvisöötu.

Braine pole seni koduses kõrgliigas kaotusvalu tundnud, üheksast mängust on läbi tuldud täiseduga.

Kõik eestlased siiski rõõmustada ei saanud: Mihkel Kirves ja Jonava pidid Leedu kõrgliigas tunnistama Vilniuse Rytase paremust tulemusega 105:71 (29:14, 26:19, 29:19, 21:19). Kirves mängis 12 ja pool minutit, kogudes neli punkti (kahesed 2/2, kolmesed 2/2) ja ühe lauapalli.

Jonava on kümne mänguga teeninud vaid ühe võidu, liigatabelis ollakse kindlal viimasel kohal.