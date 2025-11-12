Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

Kolm nädalat tagasi pidi Kalev/Cramo võõrsil Neftchi paremust tunnistama lisaajal ning ka kolmapäevase mängu algus oli tasavägine, kui Eesti meister võitis avapoolaja kolme punktiga. Uus peatreener, soomlane Anton Mirolybov, vaatas kolmapäeval kohtumist kõrvalt ning meeskonda juhendas teist ja viimast korda abitreener Kris Killing.

Kregor Hermeti ja Anrijs Miška visked viisid Kalevi kolmanda veerandaja lõpuks kuue punktiga juhtima ning otsustavat perioodi alustas kodumeeskond siis 11:0 vahespurdiga. 17-punktiliseks kasvanud edu hakkas lõpuminutitel ohtlikult väikeseks kahanema, Stefan Kenici juhtimisel jõudsid külalised kolme punkti kaugusele, aga Märt Rosenthal tabas oma vabavisked ja tagas sellega Kalevile võidu.

Eelmises Eesti-Läti liiga mängus TalTechi vastu karjääri punktirekordi püstitanud Hugo Toom oli taas Kalev/Cramo resultatiivseim, kui kogus 16 punkti. Erik Makke lisas 15, Miška ja Rosenthal 12 punkti. Kenic oli lõpuks üleplatsimeheks 19 punktiga.

Eesti meistril on I-grupis kaks võitu ja kolm kaotust, viimases voorus võõrustatakse nädala pärast Eesti tagamängija Kasper Suuroru koduklubi Sopotit. Suurorg peab mängu vigastuse tõttu vahele jätma.