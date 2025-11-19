Kalev/Cramo sai Sopotilt revanši, aga edasi ei pääsenud

X!

BC Kalev/Cramo alistas korvpalli FIBA Euroopa karikasarja I-alagrupi viimase vooru kohtumises kodus Sopoti Trefli 101:83 (29:22, 20:20, 34:21, 18:20), aga edasi ei jõudnud.

Kuigi kolm nädalat tagasi oli Kalev/Cramo võõrsil samale vastasele 35 punktiga kaotanud, siis kodus möödus mäng nende juhtimisel. Suureks kärises vahe kolmandal perioodil, kui kodumeeskond läks 58:50 pealt juhtima 81:55.

Anrijs Miška tõi võitjatele 24 punkti. Hugo Toom lisas 20, Erik Makke 16 ja Märt Rosenthal kümme silma. Sopoti eest kogusid 15 punkti Raymond Cowels ja Szymon Zapala. Vigastatud Kasper Suurorg, kes avamängus korjas 19 silma, kaasa ei teinud.

Teises viimase vooru mängus sai Abseron Lions kahe Bakku klubi duellis võõrsil jagu Neftšist 95:86 (20:28, 27:15, 22:25, 26:18), kuid see ei muutnud tabeliseisu.

Neli võitu teeninud Sopot läheb alagrupist võitjana edasi. Nii Neftši kui ka Kalev/Cramo kogusid kolm võitu, kuid paremus omavahelistes mängudes tagas teise koha Neftšile. Siiski ei vii see edasi ka teiste kohtade võrdluses. Neljas oli Abseron Lions kahe võiduga.

Toimetaja: Siim Boikov

