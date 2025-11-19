X!

Hugo Toom: võib öelda küll, et isu oli meil kõva

BC Kalev/Cramo alistas korvpalli FIBA Euroopa karikasarja I-alagrupi viimase vooru kohtumises kodus Sopoti Trefli 101:83 (29:22, 20:20, 34:21, 18:20). Mõni nädal varem kaotati samale vastasele võõrsil 35 punktiga.

"Võib öelda küll, et isu oli meil kõva," lausus 20 punkti visanud Hugo Toom ERR-ile. "Põhiline eesmärk oligi olla agressiivne. Nemad on ka väga agressiivne tiim ja pidime sellele vastama. Kui oleks ise pehmelt peale läinud, siis oleks meist samamoodi üle joostud nagu oli nende kodumängus."

Kokkuvõttes jäi edasipääsust siiski puudu. "On küll kahju, et hooaja suur eesmärk ei täitunud. Ei pääsenud järgmisesse ringi. See jääbki ühe lisaajakaotuse taha, mille Bakuus saime. See oli täiesti võidetav mäng ja sealt lagunes meil see mäng ära ja saime kodus teiselt Bakuu tiimilt ... [Toom jättis lause pooleli ja muigas, mitte leides suurele kaotusele eetrikõlbulikku sõna - ERR]."

Kuna eurohooaeg on läbi, tuleb keskenduda Eesti-Läti liigale, kus liiga promokampaania näeb ette just Eesti-Läti rivaliteedi õhutamist. "Esimene kord võib-olla täielik potentsiaal välja ei tule, aga ma arvan, et see on jätkusuutlik asi," usub Toom. "Kui kõik tulevad sellega kaasa, siis on väga vinge. Meil järgmine mäng on Lätis Riia VEFiga. Kalev versus VEF on ikkagi vaatamisväärsus ja peame ka seal hästi esinema."

Kalev/Cramol tuleb harjuda ka uue peatreeneri Anton Mirolybovi nõudmistega, kes veedab meeskonna juures esimesi päevi. "Kõik peavad end tõestama mängudel ja treeningutel. Et suudaks oma koha välja mängida ja selle pärast kõik tahavadki pingutada ja näidata uuele treenerile, et nad võimelised suuri minuteid mängima."

Toimetaja: Siim Boikov

