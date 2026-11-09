Haljalast lahkunud Martin Müürsepp taasliitus Pärnuga

Müürsepa meeskonnaga liitumist kinnitas Delfi Spordile klubijuht Johan Kärp, kes rääkis, et uue taustajõu töö erineb Kullamäe omast. "Tahame, et ta teeks tööd pikkadega. Näeme edurivis potentsiaali," selgitas klubijuht, et Müürsepp keskendub eelkõige korvialuste mängijate treenimisele.

Kärbi sõnul mõtles ta Mürka palkamisele juba varem, kuid tema lahkumine esiliiga satsi juurest aitas soovi täide viia. "Oleme suhelnud koguaeg ja ta oli ka ise motiveeritud, et kõrgemal tasemel töötada." Praeguse seisuga kestab Müürsepa leping käimasoleva hooaja lõpuni.

Müürsepp asus Haljala NGU peatreeneriks 2024. aasta augustis. Enne Haljala lootsiks saamist oli Müürsepp kaks aastat Pärnu abitreener.