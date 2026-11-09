Tallinnas selgub naiste kabe maailmameister

Tiitlit kaitseb Viktorija Motritško, kes mängib Ukraina lipu all ja tema vastaseks on tunamullune maailmameister Darja Tkatšenko, kes esindab Hollandit. Praeguseks on mängitud kaks partiid ja mõlemad on lõppenud viigiga.

Rahvusvahelises kabes maailmameistri selgitav duell koosneb üheksast klassikalisest partiist, millele järgnevad vajadusel lisamatšid.

Samal ajal Hiinas toimunud noorte MM-il võitis Priit Lokotar U-19 vanuseklassis välkturniiril hõbemedali. Kevin Kurik toob U-13 vanuseklassis kabe MM-ilt koju kulla ja pronksi.