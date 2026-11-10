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Wembanyama domineeris rünnakul ja kaitses ning Spurs võitis taas

Korvpall
Victor Wembanyama
Victor Wembanyama Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

San Antonio Spurs alistas korvpalliliigas NBA võõrsil Phoenix Sunsi 122:96 (31:25, 30:21, 32:22, 29:28) ja kirjutas tabelisse üheksanda võidu järjest.

San Antonio tähtmängija Victor Wembanyama panustas 40 punkti, 11 lauapalli ja lausa üheksa blokeeritud viskega. Seejuures pani prantslane end väljaku mõlemas otsas maksma juba avapoolajal, mil kogus 22 punkti, kuus lauapalli ja viis kulpi.

Hooaega hiilgavalt alustanud Wembanyama vastu suutis Phoenixi mängijatest vääriliselt panustada üksnes Devin Booker, kes korjas omadele 32 silma. Tervikuna pole meeskonna hooaeg kuigi säravalt alanud, kolme võidu kõrval on kirjas kuus kaotust.

Sarnaselt San Antoniole on hea hoo sisse saanud ka Golden State Warriors. Kui hooaega alustati kolme kaotusega, siis pärast seda on võidetud juba kaheksa mängu järjest. Esmaspäeval alistati kodus New Orleans Pelicans 138:87 (35:20, 37:23, 40:22, 26:22).

Anthony Davis korjas 44 punkti ja võttis 13 lauapalli, aga Washington Wizards alistus siiski võõrsil Detroit Pistonsile 111:122 (32:31, 26:37, 29:35, 24:19).

19-aastane Cooper Flagg panustas 43 punkti ja kümne lauapalliga ning Dallas Mavericks alistas kodus Indiana Pacersi 125:122 (26:31, 30:35, 34:27, 35:29).

Võiduprotsendilt on liiga liider aga Los Angeles Lakers, kes kahe kaotuse kõrvale hankis esmaspäeval kümnenda võidu, kui alistati võõrsil Atlanta Hawks 124:114 (31:22, 37:35, 27:33, 29:24). Luka Doncic panustas võitjate esitusse 32 punkti ja kümne resultatiivse sööduga.

Tulemused: Atlanta - LA Lakers 114:124, Charlotte - Cleveland 124:112, Detroit - Washington 122:111, Toronto - Memphis 102:118, Dallas - Indiana 125:122, Houston - Denver 110:100, Phoenix - San Antonio 96:122, Golden State - New Orleans 138:87.

Toimetaja: Siim Boikov

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