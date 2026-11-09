Evamaria Albert: medali aitas võita väga hea ettevalmistus

Esimese Eesti triatleedina noorte suveolümpiamängude pjedestaalile astunud Evamaria Albert võeti Tallinna Lennujaamas soojalt vastu. 16-aastasele sportlasele, kes eelmisel reedel triatloni sprindidistantsil pronksmedali teenis, ei ole saavutus veel kohale jõudnud.

"Ma ei ole veel jõudnud lõpuni läbi mõelda seda, mida kõike seal kogesin. Nii et praegu ei ole emotsioonid eriti kõrgel ja muljed ei ole veel eriti suured, aga ma arvan, et need kindlasti tulevad," ütles Albert ERR-ile.

"Kindlasti kogemused aitasid, aga kõige rohkem aitas kaasa see, et meil oli väga hea ettevalmistus, tuli välja. Meil oli selline natukene gamble, et kas läheb väga hästi või pigem ei tööta see, mis me teeme. Aga õnneks läks suurepäraselt," lisas ta.

Alberti treeneriks on tema kogenud triatleedist isa, Marko Albert, kes on tütre üle uhke ja nendib, et järgmine hooaeg tuleb noorel sportlasel tihe. "Hetkel me teame seda, et järgmisel aastal toimuvatel Euroopa noorte olümpiafestivalil on triatlon plaanis. Mitteametlikult on öeldud, et Evamaria saab sinna minna oma vanuses, aga me ei tea seda," sõnas Marko Albert.

Pärast puhkust seisab Evamaria Albertil ees treenimine järgmisteks juunioride suurvõistlusteks. "Puhkust on ikka vaja, et järgmine hooaeg üldse jaksaks midagi teha ja siis ma arvan, et pürgiks nendele juunioride suurematele võistlustele ka juba," märkis ta.