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Prantsuse judotäht Teddy Riner pürgib presidendiks

Judo
Teddy Riner
Teddy Riner Autor/allikas: SCANPIX / AP
Judo

Prantsusmaa judolegend Teddy Riner teatas esmaspäeval, et kandideerib järgmise aasta kevadel riigi presidendiks. Oma pöördumises kirjeldas ta end inimesena, kes ei aseta end parem- ega vasakpoolsete leeri, vaid soovib hoopis "inimesi ühendada".

Prantsusmaa presidendivalimised toimuvad 2027. aasta aprillis-mais. Praeguse presidendi Emmanuel Macroni järglasena nähakse enim immigratsioonivastase partei National Rally liidrit Marine Le Peni või vasakradikaalide juhti Jean-Luc Melenchoni.

Riner lisandub pika kandidaatide nimekirja, kuid analüütikute hinnangul on tema šansid kogemuste ja erakondliku toetuse puudumist arvestades väiksed. Esmaspäeval püüdis ta end positsioneerida kui inimest, kes suudab rahvast ühendada ning tuua Prantsusmaale "terve mõistuse, kindlameelsuse ja õigluse".

"Ma tean, mida inimesed minust rääkima hakkavad: "Ta on hull. Ta ei kuulu eliiti. Ta ei tunne poliitilisi reegleid. Ta pole kunagi poliitikaga tegelenud," sõnas Riner sotsiaalmeedias avaldatud videos.

Ta loetles riigi ees seisvaid probleeme: alates kasvavast võlakoormast ja toiduainete hinnatõusust kuni ebakindla tulevikuni, mis ootab ees neid, kellel puuduvad õiged tutvused, tuntud perekonnanimi või "õige" nahavärv. "Kui see, et keeldun pea õlgade vahele tõmbamisest ja kaosega leppimast, teeb minust hullu, siis jah – olen täiesti hull," ütles ta.

Sportlase teadaanne tuleb umbes kuus nädalat pärast seda, kui Riner – keda on korduvalt valitud Prantsusmaa populaarseimaks sportlaseks – langes rassistlike rünnakute ja veebiahistamise ohvriks. See juhtus pärast tema sõnavõttu ühes telesaates, kus ta väljendas muret äärmusparempoolsuse tõusu pärast Prantsusmaal.

Samuti ajal, mil riiki raputavad elukalliduse tõusust tingitud meeleavaldused. Lisaks on hoogu juurde saanud kooliõpilaste protestid lagunevate ja ülerahvastatud kooliruumide vastu.

Kariibidel asuval Guadeloupe saarel sündinud 37-aastane Riner tõi oma presidendiks kandideerimise plussina aastatepikkuse kogemuse judos – vastaste heitmise ja matile surumise. "Võitlemine on alati olnud osa minust. Tean, mis tunne on võidelda, kukkuda ja alati uuesti püsti tõusta," sõnas ta. "Prantsusmaa ei vaja elukutselist poliitikut, kes loeb ette õppetunde ja tülitseb päevad läbi."

Esmaspäeval andis ta ka intervjuu väljaandele Le Parisien, kus kirjeldas oma vaateid kui selliseid, mis pole ei parem- ega vasakpoolsed. "Riigis valitseb praegu sügav lõhe, ärgem petkem end," ütles ta.

"Ja selle taustal ei näe ma ühtegi kandidaati, kes pakuks usutavat ja õiglast visiooni, mis suudaks prantslasi ühendada, mitte neid lõhestada. Praegu ei ole kedagi, kes pakuks tõelist ja siirast lootust. Ikka on üks pool teise vastu."

Kandideerimisest hoolimata kavatseb Riner jätkata ka tippsportlase karjääri ja pürgida 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele. Varasematelt olümpiatelt on tal kolm individuaalset ja kaks võistkondlikku kulda. Lisaks on tegemist üheksakordse raskekaalu maailmameistriga, millele lisanduvad kaks avatud kategooria tiitlit ja üks võistkondlik MM-kuld.

Toimetaja: Siim Boikov

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