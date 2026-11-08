X!

Ametlik: Hugo Toom lõi käed Poola klubiga

sport
Hugo Toom.
Hugo Toom. Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
sport

Eesti korvpallikoondise ääremängija Hugo Toom sõlmis lepingu Poola kõrgliigas mängiva Bydgoszczi Astoriaga.

Poola korvpalliportaal Z Krainy NBA kirjutas laupäeval, et eelmisel hooajal Poola esiliigas mänginud Astoria otsib asendust Kacper Klaczekile, kes vigastas hiljuti Achillese kõõlust. Laupäeva õhtul kinnitas Toomi lahkumist ka tema senine koduklubi Bigbank/Kalev ning pühapäeval esitles Astoria oma kodulehel eestlast uue täiendusena.

24-aastane Toom sõlmis oma karjääri esimese välislepingu. Ta on juba kaheksas eestlane, kes seotud Poola kõrgliigaga. Sel hooajal mängivad Poolas veel Kasper Suurorg (Gdynia Arka), Markus Ilver (Varssavi Legia), Karl-Johan Lips (Ostrow Wielkopolski Stal), Janari Jõesaar (Lublini Start), Matthias Tass (Lublini Start) ja Leemet Böckler (Walbrzychi Gornik). Lisaks neile juhendab Legiat Heiko Rannula.

Astoria on kuue mängu järel liigatabelis kolme võidu ja kolme kaotusega seitsmendal kohal. Viimati alistati reedel Tassi ja Jõesaare leivaisa Lublin 70:62.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Täna otse
17.50
ETV2
Käsipalli EM-valikmäng. Eesti – Island

viimased uudised

16:47

Petrõkina neljasest hüppest: konkurendid hüppavad, ma pean ka!

16:13

Suuroru klubi sai Legiast jagu, Kullamäe pidi valusa kaotusega leppima

15:44

Naiste karikavõistlustel selgus viimane poolfinalist

15:22

Jaapani üksiksõitjad tegid Hiina GP-etapil puhta töö

14:59

Oilersi supertrio tümitas NHL-i punast laternat

14:26

Eesti noored kabetajad võitsid maailmameistrivõistlustelt kolm medalit

13:52

Ametlik: Hugo Toom lõi käed Poola klubiga

13:25

Real tõusis vähemalt ööpäevaks Barcelonaga võrdsetele punktidele

12:41

Pariisi Mastersi võitja selgitavad Alcaraz ja Shelton

12:14

TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis kohtub maailma tippkoondisega

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula spordisaadet

kuula podcasti

raadiouudised

30.10

Eesti kurlingunaiskond mängis tugeva Šotimaa vastu edu maha

19.10

Tarmo Klaar: Ralf Aroni tulevik suures autospordis on kindlustatud

19.10

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

19.10

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

13.10

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.11

Hilised väravad aitasid hokikoondisel koduse turniiri täiseduga lõpetada

07.11

Maailma esireket loobus aastalõputurniiril mängimisest

07.11

Levadia sai tõsta karikat, Kalju jäi dramaatiliselt neljandaks Uuendatud

11:55

Venemaa hokinoored puksivad norrakad juunioride MM-ilt välja

07.11

Poola meedia: Hugo Toom liitub Poola kõrgliigaklubiga

07.11

Maailma tippkoondis korraldas enne mängu Eestiga rekordilise väravatesaju

07.11

Bigbank/Kalev tuli mängu lõpus välja suurest kaotusseisust, aga kaotas ikka Uuendatud

07.11

Eneli Jefimova teenis USA-s kolm võitu ja aitas oma ülikooli tiitlini

08:00

Werderi kaotuseta seeria lõppes

10:44

Pärnu leegionär õppis eesti keele selgeks: esimesed aastad olid rasked

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo