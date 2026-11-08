Ametlik: Hugo Toom lõi käed Poola klubiga

Poola korvpalliportaal Z Krainy NBA kirjutas laupäeval, et eelmisel hooajal Poola esiliigas mänginud Astoria otsib asendust Kacper Klaczekile, kes vigastas hiljuti Achillese kõõlust. Laupäeva õhtul kinnitas Toomi lahkumist ka tema senine koduklubi Bigbank/Kalev ning pühapäeval esitles Astoria oma kodulehel eestlast uue täiendusena.

24-aastane Toom sõlmis oma karjääri esimese välislepingu. Ta on juba kaheksas eestlane, kes seotud Poola kõrgliigaga. Sel hooajal mängivad Poolas veel Kasper Suurorg (Gdynia Arka), Markus Ilver (Varssavi Legia), Karl-Johan Lips (Ostrow Wielkopolski Stal), Janari Jõesaar (Lublini Start), Matthias Tass (Lublini Start) ja Leemet Böckler (Walbrzychi Gornik). Lisaks neile juhendab Legiat Heiko Rannula.

Astoria on kuue mängu järel liigatabelis kolme võidu ja kolme kaotusega seitsmendal kohal. Viimati alistati reedel Tassi ja Jõesaare leivaisa Lublin 70:62.