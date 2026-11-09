Igor Prinsi ja Pärnu Vapruse teed läksid lahku

Aastad 2023–2026 tõid klubile uusi rekordeid ja ajaloolisi saavutusi. Prinsi juhendamisel saavutas Vaprus Premium liigas kahel korral kuuenda ja kahel korral seitsmenda koha. Juba esimesel ühisel hooajal kogutud 48 punkti tähistasid klubi kõrgliiga punktirekordit. 2025. aastal tõsteti see tähise 49 punktini. 2026. aastal jõudis Vaprus esimest korda klubi ajaloos Evald Tipneri karikavõistlustel poolfinaali, seisis klubi pressiteates.

"Igoriga koos veedetud nelja aastat jääme meenutama suure tänutundega. Ta tuli meie juurde ajal, mil vajasime uut usku ja kindlust, ning aitas meeskonnal näha, milleks oleme ühise tööga võimelised. Tema kogemus, nõudlikkus ja pühendumine aitasid tõsta nii meie tulemusi kui ka ootusi iseendale," teatas Vaprus. "Väärtustame väga seda, et Igor uskus meie mängijatesse ja näitas, et Pärnus on võimalik mängida kõrgetasemelist jalgpalli ning pakkuda tugevat konkurentsi Eesti parimatele. Selle töö mõju ulatub kaugemale üksikust hooajast või tabelikohast. Meile jäävad ühised mälestused, suurem enesekindlus ja tugevam alus, millelt edasi minna. Aitäh, Igor, valmisoleku eest kanda vastutust meeskonna käekäigu pärast nii rõõmsatel kui ka keerulistel hetkedel. Oled jätnud Vapruse ja Pärnu jalgpalli loosse olulise jälje. Soovime Sulle edu ja kordaminekuid järgmistes ettevõtmistes!"

"Olen tänulik Vapruse klubile koos veedetud nelja aasta eest. Kiitus treeneritele ja tugipersonalile, uskumatutele fännidele, kes olid alati olemas ja muidugi kogu töö ära teinud ning emotsioone pakkunud suurepärasele meeskonnale!" tänas Prins.

Klubi tegeleb uue peatreeneri ametisse nimetamisega ning tutvustab uut juhendajat esimesel võimalusel.