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KUULA | "Võimla" heidab pilgu lõppenud jalgpallihooajale

Varia
Foto: Vikerraadio
Varia

Teisipäeval oli Vikerraadio eetris spordiarutelusaade "Võimla", kus seekord võtsid kohad sisse Juhan Kilumets, Anders Nõmm ja Johannes Vedru.

Jalgpalli Eesti meistrivõistlustel püsis põnevus viimase vooruni nii meeste kui naiste konkurentsis. Kõneainet pakkusid muuhulgas VAR, mängijakarjääri lõpetamine ja tšempionitiitel debüüthooajal.

Nädal oli oluline mitmele Eesti rahvuskoondisele. Kui hokimehed naudivad süstemaatilise töö vilju, siis käsipallurid alles otsivad õiget teed edasi.

Räägime ka arengutest Venemaa jäähokikoondiste ja Cristiano Ronaldo ümber.

Kuulajatelt küsime, kas positiivse dopinguproovi andnud Brigita Antoni tegevus on toonud kulturismile ja fitnessile kasu või kahju.

Toimetaja: ERR Sport

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