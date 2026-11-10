Eesti veepallurid said Tšehhis ühe võidu, Melnik oli parim väravakütt

Eesti juunioride veepallikoondis osales Tšehhis Brnos toimunud rahvusvahelisel turniiril, kus teenis nelja kaotuse järel ühe võidu. Roland Melnik saavutas aga parima väravaküti tiitli.

Eesti koondis osales turniiril nimega EU Nations Junior Men's Water Polo Cup 2026, kus lõi kaasa tosin koondist. Eesti alustas kindla 4:22 kaotusega Lõuna-Aafrikalt ja jäi seejärel alla ka võõrustajatele 13:27.

Kolmandas kohtumises Saksamaaga jäi Eesti alla 5:19 ja neljandas tuli tunnistada Šotimaa 18:9 paremust. Turniir lõpetati aga 9:6 võiduga lõunanaabrite ehk Läti üle.

Eesti koondis viskas viie kohtumise peale 40 väravat ja täpselt pooled neist ehk 20 sündisid tänu Melnikule, kes kerkis ühtlasi turniiri kõige paremaks väravakütiks.

"Kuigi Eesti pidi neljas kohtumises vastase paremust tunnistama, andsid mängud kogenumate koondistega Eesti noortele võimaluse end tugevas konkurentsis taas proovile panna," kirjutas Eesti ujumisliit oma koduleheküljel.

Turniiri võitis Moldova koondis, kes alistas finaalis Suurbritannia 11:10.