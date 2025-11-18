Sten Piirimägi lõpetas hooaja Hispaania TCR-sarjas kuuenda kohaga

Esimene hooaeg uues sarjas ja mitmetel tema jaoks uutel radadel kujunes edukaks, sest ALM Motorspordi tiimi Honda Civicuga võistelnud Piirimäel õnnestus kümnest toimunud võistlussõidust võita üks Aragoni rajal ning lisaks tõusis ka kahel korral poodiumile saavutades Valencia etapil teise ja kolmanda koha, vahendab Eesti Autospordi Liit.

"Jään oma hooajaga rahule, sest see oli esimene konkreetse autoga ja esimene selles sarjas ning ka mõned rajad olid võõrad," kommenteeris Piirimägi. "Varem olen sõitnud kestvussõite TCR-autoga, aga nendes sprintsõitudes oli vaja väga palju uut õppida. Kindlasti oleks tahtnud paremini, sest eelviimasel etapil oli autoga väike mure, mida ei suutnud parandada. Ja viimane etapp Barcelonas läks lihtsalt aia taha, sest avasõidus sain karistada ja teises sõidus murdus veovõll."

TCR Spain sarja kokkuvõttes kuuenda koha saavutanud Piirimägi oleks parema õnne korral viimasel etapil võinud hooaja isegi kolmandana lõpetada, sest punktivahed olid lõpuks minimaalsed.

"Hooaja alguses üllatas ehk veidi see, et me jäänudki kiiruse poolest esiotsast kaugele," selgitas Piirimägi. "Seejärel olin enda kiiruses suhteliselt kindel. Nüansse oli palju rohkem kui teistes sarjades, kus varasemalt võistelnud olen. Iga pisiasi peab perfektselt paigas olema. Stardiprotseduuriga oli vaja harjuda, samuti rehvikulu jälgimisega ja seadetega. Oma sõidustiilis pidin seetõttu päris palju muudatusi tegema."

TCR Spain sarjas tegi kaks viimast etappi ALM Motorspordi tiimi Hondaga kaasa ka Sven Karuse, kes lõpetas Barcelonas toimunud sõidud 10. ja 11. kohaga.