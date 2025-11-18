X!

Kersti Kaljulaid kohtus Brüsselis ROK-i presidendiga

Olümpialiikumine
Euroopa Liidu liikmesriikide olümpiakomiteede presidentide ja Euroopa Olümpiakomiteede täitevkomitee kohtumine.
Euroopa Liidu liikmesriikide olümpiakomiteede presidentide ja Euroopa Olümpiakomiteede täitevkomitee kohtumine. Autor/allikas: EOC
Olümpialiikumine

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid osales 17. novembril Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikide olümpiakomiteede presidentide ja Euroopa Olümpiakomiteede (EOC) täitevkomitee kohtumisel, kus arutleti Euroopa spordipoliitika järgmise kümnendi suundade üle.

Kohtumine oli osa Euroopa Komisjoni konsultatsiooniprotsessist "A Strategic Vision for Sport in Europe". Arutelud keskendusid sellele, kuidas tugevdada koostööd spordiorganisatsioonide ja Euroopa institutsioonide vahel ning kujundada väärtuspõhine ja demokraatlik spordimudel, mis toetab ühiskonna sidusust, vaimset tervist ja liikumiskultuuri.

Kaljulaidi sõnul oli kohtumine märgilise tähendusega. "See oli esimene kord ajaloos, kui olümpiakomiteede presidendid arutasid Euroopa spordipoliitika tulevikku otse volinikuga. Arutasime üheskoos, kuidas ühiskonnale spordikogukonnana kasulik olla – tervise, vaimse tervise, aga ka ühiskonna kooshoidmise aspektist."

Kohtumise paneelis osalesid Euroopa spordivolinik Glenn Micallef, Prantsuse Olümpiakomitee president Amélie Oudéa-Castéra, Belgia Olümpiakomitee president Jean-Michel Saive ning moderaatorina Ana Jelušić Black, kes oli Kaljulaidi sõnul endiselt sama terav kui siis, kui esindas 15-aastaselt Salt Lake City olümpiamängudel slaalomis Horvaatiat.

"See oli tugev arutelulava, kus kõik julgesid rääkida nii väljakutsetest kui võimalustest. Sellist dialoogi on Euroopa spordile vaja," tõi Kaljulaid esile avatud ja inspireeriva arutelukeskkonna.

Kaljulaid rõhutas kohtumisel ka, et EOK ei pea õigeks Valgevene esindaja kaasamist komisjoni töösse olukorras, kus Valgevene jätkab Venemaa agressioonisõja toetamist.

"Niikaua kui Ukrainas käib sõda, ei saa me tolereerida signaale, mis võivad näida agressiooni normaliseerimisena," sõnas ta. EOK on esitanud EOC-le ka selleteemalise ametliku pöördumise.

Brüsseli visiidi käigus kohtus Kaljulaid ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Kirsty Coventryga. Arutelu käigus lepiti muuhulgas ka kokku, et järgmisel aastal külastab Eesti Olümpiakomitee delegatsioon Lausanne'is asuvat ROK-i peakontorit.

Kohtumisel rõhutati ka vajadust tagada spordiorganisatsioonidele tugev ja jätkusuutlik rahastus Euroopa Liidu uues eelarveperioodis (2028-2034) ning pöörata rohkem tähelepanu noorte osalusele, vaimsele ja füüsilisele tervisele ning ausa ja turvalise spordikeskkonna arendamisele.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

15:06

Kersti Kaljulaid kohtus Brüsselis ROK-i presidendiga

14:44

Rikberg: ma ei usu, et Pärnu kodus endale ärakukkumisi lubab

14:27

Alcaraz loobus arstide soovitusel Davise karikaturniirist

13:42

Kuldmedalist Visnap: jooksu teine pool tuli ideaalselt välja

13:13

Ussõk loovutas ühe oma neljast meistrivööst

12:38

Wembanyama jääb mõneks ajaks väljakult eemale

12:05

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis tahab aastale panna ilusa punkti

11:35

KUULA | "Võimla" küsis: millise hinnangu annate Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarjale?

11:27

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

11:18

Panthers viskas Canucksi värava litreid täis

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11:27

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

17.11

Itaaliast üle jooksnud Norra pälvis MM-pileti

17.11

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

16.11

Selgus Eesti koondise nimekiri laskesuusatamise MK-sarja avaetapiks

09:08

Visnap võitis kurtide olümpial võimsa tulemusega kuldmedali

17.11

Mika Häkkineni tütar liitus McLareni noorteprogrammiga

17.11

Markkaneni viskekontsert viis Jazzi kahe lisaaja järel võidule

17.11

Anthony Joshua läheb poksiringis vastamisi Jake Pauliga

17.11

FOTOD | Norra jalgpallikoondislased võeti kodumaal vastu sangaritena

17.11

Toikka ja Piigli pälvisid fitnessi MM-tiitli

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo