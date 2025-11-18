Kersti Kaljulaid kohtus Brüsselis ROK-i presidendiga

Kohtumine oli osa Euroopa Komisjoni konsultatsiooniprotsessist "A Strategic Vision for Sport in Europe". Arutelud keskendusid sellele, kuidas tugevdada koostööd spordiorganisatsioonide ja Euroopa institutsioonide vahel ning kujundada väärtuspõhine ja demokraatlik spordimudel, mis toetab ühiskonna sidusust, vaimset tervist ja liikumiskultuuri.

Kaljulaidi sõnul oli kohtumine märgilise tähendusega. "See oli esimene kord ajaloos, kui olümpiakomiteede presidendid arutasid Euroopa spordipoliitika tulevikku otse volinikuga. Arutasime üheskoos, kuidas ühiskonnale spordikogukonnana kasulik olla – tervise, vaimse tervise, aga ka ühiskonna kooshoidmise aspektist."

Kohtumise paneelis osalesid Euroopa spordivolinik Glenn Micallef, Prantsuse Olümpiakomitee president Amélie Oudéa-Castéra, Belgia Olümpiakomitee president Jean-Michel Saive ning moderaatorina Ana Jelušić Black, kes oli Kaljulaidi sõnul endiselt sama terav kui siis, kui esindas 15-aastaselt Salt Lake City olümpiamängudel slaalomis Horvaatiat.

"See oli tugev arutelulava, kus kõik julgesid rääkida nii väljakutsetest kui võimalustest. Sellist dialoogi on Euroopa spordile vaja," tõi Kaljulaid esile avatud ja inspireeriva arutelukeskkonna.

Kaljulaid rõhutas kohtumisel ka, et EOK ei pea õigeks Valgevene esindaja kaasamist komisjoni töösse olukorras, kus Valgevene jätkab Venemaa agressioonisõja toetamist.

"Niikaua kui Ukrainas käib sõda, ei saa me tolereerida signaale, mis võivad näida agressiooni normaliseerimisena," sõnas ta. EOK on esitanud EOC-le ka selleteemalise ametliku pöördumise.

Brüsseli visiidi käigus kohtus Kaljulaid ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendi Kirsty Coventryga. Arutelu käigus lepiti muuhulgas ka kokku, et järgmisel aastal külastab Eesti Olümpiakomitee delegatsioon Lausanne'is asuvat ROK-i peakontorit.

Kohtumisel rõhutati ka vajadust tagada spordiorganisatsioonidele tugev ja jätkusuutlik rahastus Euroopa Liidu uues eelarveperioodis (2028-2034) ning pöörata rohkem tähelepanu noorte osalusele, vaimsele ja füüsilisele tervisele ning ausa ja turvalise spordikeskkonna arendamisele.