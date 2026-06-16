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Eesti liitus rahvusvahelise spordijuhtide koolitusprogrammiga NILE

Varia
NILE lepingu allkirjastamine.
NILE lepingu allkirjastamine. Autor/allikas: Eesti Olümpiakomitee
Varia

Eesti Olümpiakomiteest saab alates 2027. aastast rahvusvahelise juhtimisprogrammi Nordic International Leadership Education (NILE) täispartner. Programmi eesmärk on valmistada ette spordijuhte rahvusvahelisteks juhtimis- ja otsustusrollideks ning tugevdada Eesti esindatust üleilmses spordijuhtimises.

Tänapäeva spordi suunda ei määra ainult tulemused võistlusareenil. Üha suurem roll on inimestel, kes osalevad rahvusvaheliste organisatsioonide töös, kujundavad spordipoliitikat ning esindavad oma riigi huve üleilmsel tasandil. 

NILE programm on loodud just selliste juhtide arendamiseks. Eesmärk on koolitada spordijuhte, kes on valmis panustama Rahvusvahelise Olümpiakomitee (IOC), Euroopa Olümpiakomiteede (EOC), rahvusvaheliste alaliitude ja üleilmse spordiliikumise tegevusse. 2013. aastal Taani, Soome, Rootsi, Norra ja Hollandi koostöös valminud programmiga liitusid nüüd ka Balti riigid – Eesti, Läti ja Leedu.

Programmi kaudu avaneb Eesti spordijuhtidele ja endistele tippsportlastele võimalus omandada teadmisi rahvusvahelisest spordijuhtimisest, luua kontakte Euroopa ja maailma spordiorganisatsioonides ning valmistuda juhtrollideks rahvusvahelisel areenil.

"Soovime, et Eesti spordijuhid oleksid mitte ainult head spetsialistid, vaid ka mõjukad partnerid rahvusvahelises spordis. NILE annab selleks väärtusliku võimaluse, aidates kasvatada Eesti spordi mõju seal, kus kujundatakse tuleviku spordipoliitikat ja tehakse olulisi otsuseid," ütles Eesti Olümpiakomitee koolitusjuht Piret Lauk-Oiov.

Eesti poolt allkirjastas Budapestis toimunud kohtumisel koostöölepingu EOK presidendi kohusetäitja Gerd Kanter.

Toimetaja: Henrik Laever

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