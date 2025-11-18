Rikberg: ma ei usu, et Pärnu kodus endale ärakukkumisi lubab

Möödunud nädalal Tartus peetud avamängu võitis Bigbanki meeskond 3:1 (17:25, 28:26, 25:16, 25:15), seega vajab Pärnu kolmapäeval kas 3:0 või 3:1 võitu, mis viiks mängu kuldsesse geimi.

Pärnu meeskond tahab mõistagi kodusaalis edu saavutada ja meeskonna nurgaründaja Markus Uuskari usub, et selleks ollakse valmis.

"Me jäime avamängus nende servisurvega hätta, millest tulenevalt rünnak kannatas. Me peame kordusmängus kindlasti oma servi paremini toimima saama ja rünnakul kannatlikumad olema," sõnas Uuskari vajalike muutuste kohta võrreldes avakohtumisega. "Kindlasti oleme tahtmist täis ja tahame siit edasi saada," lisas ta.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg jäi esimeses mängus nähtuga suures osas rahule, ent leiab siiski ka parandamisruumi.

"Suures plaanis tegime korraliku esituse, kaks hetke olid, mis ei meeldinud. Avageim oli tasavägine, aga siis seisult 17:16 me enam punkte saada ei suutnudki ja teise geimis olime juba saanud initsiatiivi ja edu, ent lasime vastase mängu tagasi. Teise geimi lõpp (mille Bigbank võitis 28:26 - toim.) oli edasist mängu kulgu silmas pidades võtmetähtsusega, edasi läksid asjad meie jaoks ladusamalt. Aga ma ei usu, et Pärnu kodus endale ärakukkumisi lubab," ütles Rikberg.

"Pärnu on suures plaanis meile tuttav ja teame, millist võrkpalli nad mängivad. Suuri muutusi ei jõua nädalaga keegi teha. Meie jaoks on oluline, kuidas servijoone taga hea tundega jätkata ja kuidas nende saaliga võimalikult kiiresti harjuda. Suurem eesmärk on lihtne – ükskõik, millise tulemusega järgmisse ringi pääseda," lisas peatreener.

Paari võitjat ootab teises ringis ees Saksamaa Bundesliga lõppenud hooaja veerandfinalist Herrsching.