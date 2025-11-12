Vassiljev: kui hakkasime vastuvõtuga hävima, läks ka rünnakul raskeks

Balti liigas on Pärnu praegu esikohal, kuid selle hooaja seni ainsa omavahelise mängu oktoobri alguses võitis Tartu meeskond 3:2. Avageimi lõpp kuulus kolmapäeval kindlalt Pärnule 25:17, kuid kodusaalis mängiv Tartu viigistas seisu geimivõiduga 28:26.

Hea hooga jätkates võitis kodumeeskond kolmanda geimi 25:16 ja sinna otsa sama veenvalt ka neljanda 25:15. CEV Challenge Cupi kvalifikatsiooni avaringi korduskohtumine toimub järgmisel kolmapäeval Pärnus.

"Esimese geimi keskelt jäi natuke peata ja surve alla. Ei ole mõistlik ja ei taha enne kordusmängu kõiki nüansse välja tuua, aga meie mängus oli algusest peale asju, mis mulle meeldisid; asju, mida me natuke muutsime ja asju, mida me ei pidanud muutma," kommenteeris Tartu peatreener Alar Rikberg. "Loomulikult on võtmekoht teise geimi lõpp, oleks võinud siia-sinna minna, saime oma enesekindluse kätte. Meil oli korralik servipäev."

"Kui me servisurve alla ei jäänud ja vastuvõtt oli okei, siis oli ka mäng okei," tõdes Pärnu juhendaja Rainer Vassiljev. "Oma blokk, kaitse - selle poolega saime hakkama. Millega me ei saanud hakkama, oli vastuvõtt ja sealt edasi rünnak. Nii, kui hakkasime vastuvõtuga hävima, hakkas loogiliselt ka rünnakul keerulisemaks minema."